Natation | Jeux Olympiques : la Brésilienne Ana Marcela Cunha remporte l’or en eau libre

in

À une température de l’eau de 29,4 degrés, En deçà de ce que l’on craignait, la Brésilienne Ana Marcela Cunha a remporté l’or dans l’épreuve du 10 kilomètres en eau libre dans la magnifique baie de Tokyo avec son imposant Rainbow Bridge.

L’Américaine Ashley Twitchel, qui a nagé il y a deux ans les 1 500 mètres dans la piscine de Gwagnju et a terminé quatrième de l’épreuve remportée par Simona Quadarella, elle a emporté avec Cunha avec le rythme pendant la première partie de la course qui a fini par faire la sélection. Huit nageurs se sont classés parmi les 1 000 derniers avec des options.

Le grand prix était l’or, la consolation un diplôme olympique. Cunha, qui avait déjà participé à la première édition de cette spécialité aux Jeux olympiques de Pékin, était cinquième à seulement 16 ans, a repris la tête et a impressionné un rythme suffisant pour que les autres nageurs ne puissent voir que l’écume qui lui soulevait les pieds. . . . La vitesse a ruiné les options du champion du monde en titre, le chinois Xin Xin, qui a cédé la place à la dernière bouée.

Dans cette lutte acharnée vers le but, le nageur de Salvador a conservé la première place et a touché le « printemps » (1 : 59.30.8) avec 0,9 seconde d’avance sur la dragamille néerlandaise Sharon van Rouwendaal, championne olympique il y a cinq ans, et 1,7 contre l’Australienne Kareena Lee, qui a débuté en eau libre en cours de sauvetage sur les plages de la région du Queensland.

Malaga Paula Ruiz a terminé seizième à 3:46 du champion olympique. Le nageur, allergique au chlore, a été intégré dans le groupe de tête jusqu’à la moitié de l’épreuve. Vers le km 6 elle était dans le no man’s land, elle n’a pas baissé les bras et a fini par dépasser la canadienne Sanderson. Elle a affronté au sprint la Russe Kirpichnikova, vice-championne d’Europe sur 1500 en poule, mais je l’ai battue d’un dixième.