Natation | Jeux Olympiques : la Grande-Bretagne accroche l’or au relais mixte avec un record du monde

La Grande-Bretagne a réclamé l’attention dans le pool après le pouls que soutiennent les États-Unis et l’Australie. Dans le 4×100 mixte, une épreuve plus stratégique qu’il n’y paraît, le quatuor composé de Dawson, Peaty, Guy et Hopkin a battu le record du monde de près d’une seconde pour le laisser à 3 :37.58 et battre la Chine (3 :38.86), qui s’est retrouvé sans record (le précédent était le sien avec 3:38,41) et sans l’or. Le bronze est allé à l’Australie (3 : 38,95).

Le fiasco a été les États-Unis qui ont terminé cinquièmes. C’était le seul relais qui utilisait la formule consistant à placer les deux femmes aux postes intermédiaires, et c’était une épave complète. Espaldista Ryan Murphy, qui si les styles 4×100 n’ont pas réglé le problème dimanche ira sans l’or et ira pour le quatre, n’a même pas pu prendre l’avantage avec l’Italien Ceccon (l’Italie était quatrième) et Lydia Jacoby a fait une brasse très faible (1,05 : 09) comme le papillon de Torri Huske (56.27).

La fatigue accumulée par Caeleb Dressel après le 100 papillon et le 50 libre, qu’il n’a nagé que 30 minutes avant de sauter à nouveau, l’a fait des ravages. Lorsqu’il a sauté à l’eau, le podium lui a retiré la moitié de la piscine et bien que ce fût un combat de sa part contre les femmes, il était impossible de filer huit secondes. Avec 3: 40.58, ils sont allés à la cinquième place. C’est le deuxième relais dans lequel ils ne montent pas sur le podium après le 4×200 libre messieurs.