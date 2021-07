Natation | Jeux Olympiques : l’Australienne Emma McKeon, nouvelle reine du 100m nage libre

Éclipsée pendant une grande partie de sa carrière par ses coéquipiers australiens et ses rivaux directs, Emma McKeon Elle n’a pas apprécié la reconnaissance et les récompenses d’une nageuse de sa stature. Mais il a enfin brillé dans la meilleure vitrine possible, la Finale olympique du 100 mètres nage libre, qui s’est imposée avec la deuxième meilleure note de l’histoire (51,96).

Sœur cadette de David, autre nageur olympique à Londres 2012, il a toujours rencontré un rival qui lui a volé sa concentration : le sla Suédoise Sarah Sjostrom et récemment la Canadienne Margaret McNeil au 100 papillon; Katie Ledecky au 200 libre; aussi l’Australienne Cate Campbell dans le 100. McKeon se faisait un nom en tant que deuxième meilleur, seulement ébranlé dans les relais.

Mais cette saison A 27 ans, elle a franchi le pas définitif pour devenir la championne en elle. Est venu à Tokyo en tant que le plus rapide de l’année dans le 50 et le 100 libre, et le 100 papillon. Il a renoncé à nager le 200 libre, une autre de ses spécialités, pour ajuster son programme; là, il avait également le dessus de son partenaire Ariarne Titmus, inaccessible comme cela a été prouvé lors de la finale de l’épreuve.

Le papillon l’a de nouveau reléguée à la troisième place du podium, malgré son record personnel. Il avait déjà trois médailles à Tokyo (Il a aussi l’or au relais 4×100 libre et le bronze au relais 4×200) quand l’épreuve règne, il la soumet à un jugement final.

McKeon a atteint la finale avec le meilleur temps (53,32). Mais cette course apporte souvent des résultats inattendus, comme le victoire ex aequo en Ro 2016 de l’Américaine Simone Manuel et de la Canadienne presque inconnue à l’époque Penny Oleksiak. Il n’a jamais été remporté par le recordman du monde, Sjostrom, ni en Coupe du monde ni aux Jeux olympiques : il a également enregistré le effondrement psychologique de la favorite à cette occasion, Cate Campbell.

Emma McKeon au départ du 100 gratuit

Cette fois, à Tokyo, une certaine logique et McKeon a dominé la finale de haut en bas. Sa sortie a été la plus rapide, avec un temps de réaction extraordinaire de 58 centimes. Caeleb Dressel a eu 60 ans dans la finale masculine. L’Australien, cependant, a suivi le La nageuse de Hong Kong Siobhan Haughey les 50 premiers mètres, qu’ils n’ont couvert qu’à deux centièmes d’intervalle. L’Asiatique, médaille d’argent au 200 libre, est une nageuse difficile à combattre, mais Emma a réussi à se détacher au deuxième lancer. Leur nage ne réside pas dans la puissance typique des sprinteurs. C’est une nageuse mince, mais efficace au maximum. Il a gardé sa vitesse et a joué trois dixièmes devant Haughey, qui a battu le record d’Asie (52,27). Le temps de l’Australien, nouveau record olympique, fait d’elle la deuxième nageuse à passer sous les 52 secondes.

Le bronze est allé à Campbell (55,52)Peut-être pas le poste qu’elle rêvait, mais au moins cela chasse les fantômes qui la hantent depuis la fin de Ro. Le champion de Ro a été écarté du podium, Oleksian, quatrième, et Sjostrom, cinquième. Mais ce résultat est plus que ce que la Suédoise pouvait espérer lorsqu’elle s’est fracturée le coude droit en février dernier.

Avec déjà quatre médailles à ces Jeux et encore deux possibilités d’ajouter dans le 50 libre et le relais des styles, peut-être trois s’ils l’incluent dans le mixte, McKeon quittera Tokyo probablement l’athlète féminine la plus récompensée. Pour l’instant il a déjà en sa possession le bijou le plus précieux, l’or gratuit du 100, et son nom brille comme il le mérite.

Naufrage d’Andrew

La 200 derniers styles masculins fC’est le théâtre du naufrage du nageur qui avait présenté les meilleures lettres de créance avant ces Jeux, l’Américain Michel André. Il est venu avec la meilleure marque, mais impliqué dans la controverse sur le Je pensais que son système d’entraînement, Ultra Short Running Pace (USRPT), valait Michael Phelps.

L’Américain n’a pas montré à Tokyo le même état de forme que lors des “épreuves” de son pays, dans lesquelles il s’est qualifié pour nager trois épreuves. Le court des styles lui était le plus favorable, mais il ne l’a pas corroboré. C’était déjà étrange de ne pas le voir en tête après les sections papillon et arrière. Il a fait un effort suprême avec sa bonne brasse pour prendre la tête au 150 mètres, un deuxième sans faute. Mais à partir de là Andrew s’est évanoui, a fait le set le plus lent de tous les finalistes, inapte à un nageur de son niveau (30,69) et est tombé à la cinquième place. Phelps avait raison. Son entraînement le rend incapable de nager correctement 200 mètres.

Son effondrement laissé ouvert la finale, qui a été décernée par le chinois Shun Wang, troisième aux Ro Games et aux coupes du monde 2015 et 2017, toujours dépassé par les Américains ou les Japonais. Wang a eu la course de sa vie et est devenu le troisième nageur le plus rapide de l’histoire dans cette épreuve, avec un temps de seulement 1:55. Seulement Michael Phelps et Ryan Lochte ont nagé sous cette barrière.

Wang, nageant la section papillon dans des styles de seulement 200 m

La L’argent est allé au Britannique Ducan Scott (1 : 55,28) et le bronze au Suisse Jeremy Desplanches (1 : 56,17), un nageur qu’Hugo Gonzlez de Oliveira a battu en finale européenne en mai. Sa marque ne semble pas hors de portée pour l’Espagnol, resté en demi-finale.

Ce test C’était la dernière de la carrière du Hongrois Laszlo Cseh, qui fait ses adieux à ses cinquièmes Jeux Olympiques.. Dans les quatre précédents, il était sur le podium. Cette fois, c’était hors de portée et j’ai terminé septième. Cela supposait aussi un autre revers pour les japonais. Daiya Seto, après son échec au 400, était à un pas du podium et Kosuke Hagino, sixième.

CLASSEMENTS

Finales

Hommes

200 retour

1.Rylov (RUS), 1: 53.27 (record olympique); 2. Murphy (États-Unis), 1.54.15 ; 3. Greenbank (GBR), 1 : 54,72 ; 4. Mefford (États-Unis), 1 : 55,49 ; 5. Telegdy (HUN), 1 : 56,15 ; 6. KAwecki (POL), 1 : 56,39 ; 7. Irie (JAP), 1 : 57,32 ; 8. Nicols Garcia, 1 : 59.06.

styles de 200m

1. Shun Wang (CHN), 1 : 55 ; 2. Scott (GBR), 1 : 55,28 ; 3. Déplanches (SUI), 1 : 56,17 ; 4. Seto (JAP), 1 : 56,22 ; 5. Andrew (États-Unis), 1 : 57,31 ; 6. Hagino (JAP), 1 : 57,49 ; 7. Cseh (HUN), 1 : 57,68 ; 8. Clareburt (États-Unis), 1 : 57,70.

Femmes

200 m brasse

1. Schuenmaker (SAF), 2 : 18,95 (record du monde ; précédent, 2 : 19,11) ; 2. King (États-Unis), 2 : 19,92 ; 3. Lazor (États-Unis), 2 : 20,84 ; 4. Chikunova (RUS), 2 : 20,88 ; 5. Corbett (SAF), 2 : 22,06 ; 6. Renshaw (GBR), 2 : 22,65 ; 7. Wood (États-Unis), 2 : 23,72 ; 8. Lecluyse (BEL), 2 : 24.57.

100 gratuit

1. McKeon (AUS), 51,96 (record olympique); 2. Haughey (HKO), 52,27 ; 3. C. Campbell (AUS), 52.52; 4. Oleksiak (CAN), 52,59; 5. Sjostrom (SUE), 52,68 ; 5. Heemskerk (HOL), 52,79 ; 7. Hopkin (GRB), 52,83 ; 8. Weitzel (États-Unis), 53.23.