Natation | Jeux olympiques : le Britannique Peaty impose son tyran au 100 brasse

L’invincible bracista le Le Britannique Adam Peaty, invaincu sur 100 mètres depuis 2014, a revalidé son titre olympique avec une autre démonstration de supériorité absolue qui se reflète également dans le chapelet des meilleures marques de l’histoire qu’il détient. Des rivaux dangereux avaient surgi pour lui au cours des deux dernières saisons : le biélorusse Ilya Shymanovich ; le nageur néerlandais Arno Kamminga, qu’en demi-finale, il est tombé sous les 58 secondes pour la première fois ; les l’italien Nicolo Martineghi et jusqu’à L’Américain Michael Andrew.

Mais Peaty reste indisponible pour aucun d’entre eux. A Tokyo, il fait la démonstration d’un solvabilité totale, nageant les manches à 57,56, les demi-finales à 57,63 et la finale à 57,37, la cinquième marque de l’histoire. Le Britannique a pris la course de 25 mètres en main et sa progression a été constante, pour finalement décoller après le virage et faire un retour irrésistible de 50 mètres. Seul Kamminga a pu le suivre au loin (58,00) et accueillit son argent avec la joie réservée aux victoires. Pour lui, il ne devait être surpassé que par les Britanniques tatoués d’un lion. ETLe bronze est revenu à Martinenghi (58,33).

Tradition en 100 papillon



La tradition s’est accomplie que aucun nageur ne revalide son titre olympique au 100 mètres papillon. C’était prévisible en raison de la blessure -fracture du coude gauche- subie en février par la championne de Ro 2016, la suédoise Sarah Sjostrom.

La finale s’est avérée la course la plus rapide avec des temps mondiaux dans l’histoire, avec quatre nageurs de moins de 56 secondes. J’ai encore cassé les prévisions le La Canadienne Margaret McNeil, championne du monde 2019. Ce n’était pas le favori. Cette année, la Chinoise Yufei Zhang, l’Américaine Torri Huske et l’Australienne Emma McKeon avaient nagé beaucoup plus vite qu’elle. Mais même si passer en septième position pour les 50 mètres, le Canadien, qui étudie et concourt pour l’Université du Michigan, fait une longue seconde irrésistible, une demi-seconde plus rapide que n’importe lequel de ses concurrents, et il s’est imposé avec la deuxième marque de l’histoire, un nouveau record américain (55,59).

Margaret McNeil salue après sa victoire au 100 papillon. PA

Il a surpassé Fang de seulement cinq cents. Troisième était McKeon, avec un record d’Oceana (55,72). Huske, qui à 55,66 dans les essais américains, a raté le podium par un centième. Sjostrom, toujours à la traîne, a terminé septième, sans pouvoir répéter le niveau de notes qu’il avait obtenu lors des qualifications et des demi-finales. Son mérite est qu’elle a récupéré à temps pour nager le 100 papillon, quelque chose qu’elle n’avait même pas envisagé il y a un mois.

Les USA imposent leur loi en 4×100

Défaites américaines dans le rmâle elevo 4×100 gratuit à Sydney 2000 contre l’Australie et à Londres 2012 contre la France – en plus de quelques autres en Coupe du monde – ils ont exacerbé la fierté américaine de retrouver son hégémonie, ce qu’elle a déjà fait lors de la dernière présence de Michael Phelps en Ro 2016, sans oublier le pica victoire Pékin 2008 grâce au vétéran Jason Lezak. à tokyo le quatuor américain a maintenu son hégémonie, avec moins de noms tape-à-l’œil, mais activé par Caeleb Dressel, qui a déjà donné à son équipe une demi-seconde (47,26) d’avance sur l’Italie, un nouveau rival qui est sorti. Mais ça devait être le dernier releveur, Zach Apple (46.69 lancé) qui a assuré la victoire en réalisant un très bon temps (3 :08.97), non loin du record du monde (3:08.97) établi à Pékin par Phelps et compagnie.

L’Italie (3 : 10,11) a à peine résisté au retour impressionnant de Kyle Chalmers (46,44), qui a décroché le relais australien en quatrième position et l’a presque placé deuxième (3 : 10,22). En revanche, La Russie, forte candidate aux médailles, a terminé septième, payer les mauvais poteaux de Vlad Morozov (48,15) et de son dernier releveur, Kliment Kolesnikov (48,40), qui a subi l’effort fait une demi-heure plus tôt en demi-finale du 100 m dos.

Le quatuor américain vainqueur du 4×100 m nage libre

CLASSEMENTS

Finales

Hommes

100 m brasse

1. Tourbé (GBR), 57,37 ; 2. Kamminga (PBA), 50,00 ; 3. Martinenghi (ITA), 58,33 ; 4. Andrew (États-Unis), 58,84 ; 5. Wilby (GBR), 58,96 ; 6. Yang (CHN), 58,99 ; 7. Wilson (États-Unis), 58,99 ; 8. Shymanovich (BIE), 59.36.

4x100m gratuit

1. États-Unis (Dressel, Pieroni, Brecker, Apple), 3 : 08.97 ; 2. Italie (Miressi, Ceccon, Zazzeti, Frigo), 3 : 10.11 ; 3. Australie (Temple, Incerti, Graham, Chalmers), 3 : 10,22 ; 4. Canada, 3 : 10,82 ; 5. Hongrie, 3 : 11,06 ; 6. France, 3 : 11,09 ; 7. Russie, 3 : 12,20 ; 8. Brésil, 3 : 13,41

Femmes

100 m papillon :

1. McNeil (CAN), 55,59 ; 2. Zang (CHN), 55,64; 3. McKeon (AUS), 55,72 ; 4. Huske (États-Unis), 55,73 ; 5. Hansson (SUE), 56.22 ; 6. Wattel (FRA), 56.27 ; 7. Sjostrom (SUE), 56,91 ; 8. Shkurdai (BIE), 57.05.

400m libre

1. Titmus (AUS), 3 : 56,69 ; 2. Ledecky (États-Unis), 3 : 57,36 ; 3. Binjie Li (CHN), 4 : 01.08 ; 3. McIntosh (CAN), 4 : 02,42 ; 5. Tang (CHN), 4 : 04.10 ; 5. Gose (ALE), 4 : 04,98 ; 7. Madden (États-Unis), 4 : 06,81 ; 8. Fraiweather (AUS), 4.08.01.