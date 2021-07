Natation | Jeux Olympiques : le Chinois Yufei Zhang est le nouveau « grand barreur » du 200 papillon

Jusqu’aujourd’hui La Chine n’avait que deux médailles à son palmarès, l’argent de Yufei Zhang au 100 papillon et le bronze de Binjie Li au 400 libre. Le quatrième jour des finales, cependant, les nageurs chinois ont été les vedettes des temps forts de la journée en termes de marques : un record du monde du relais 4×200 libre féminin et le meilleur temps de l’histoire avec un maillot de bain textile lors de la finale du 200 papillon. Dans les deux cas, ils ont rapporté la victoire.

L’un des tests qu’à l’avance la victoire a été attribuée à l’Australie c’était le relais 4×200 libre, pronostic renforcé avec la victoire d’Ariarne Titmus au test en ligne. Ce n’était pas le résultat. Australie Je parie, en lançant Titmus en premier et une autre spécialiste comme Emma McKeon en deuxième pour ouvrir l’écart, mais aucun d’eux n’a réussi. Titmus a même été dépassé par Junxuan Yang.

Dans ce nouveau scénario la course était ouverte, La Chine n’a pas donné son bras pour tordre et a gagné avec un record du monde, 7 : 40,33 qui a amélioré le 7: 41,50 des Australiennes lors des Coupes du monde 2019. Son équipe a renoncé à utiliser la jeune Mollie O’Callagahn en finale, qui lors des tours de qualification a établi un record du monde junior en première position (1: 55,11) , et a également été dépassé par celui de Etats-Unis avec le dernier relais de Katie Ledecky, la plus rapide des 32 nageuses de cette finale (1 : 53,76). Les trois quatuors ont eu la victoire entre leurs mains, mais celle-ci a été remportée par les plus homogènes à cette occasion.

Le champion du quatuor chinois en 4×200 libre

Le relais chinois inclus Yufei Zhang, qui une heure plus tôt avait remporté une victoire écrasante au 200 mètres papillon. C’est alors que son entraîneur lui a dit de nager le relais. Zhang, sixième de la finale Ro 2016 remportée par Mireia Belmonte, est arrivé à Tokyo avec un meilleur temps de 2: 05.44. Il a présenté sa candidature en demi-finale de natation à 2 : 04.89, le meilleur temps des cinq dernières années sur ce test.

Il n’a pas laissé le choix à ses rivaux. Elle est sortie comme une fusée, à un rythme record du monde, a atteint une avance d’un corps et demi et a résisté à l’assaut final des Américains. Regan Smith et Hali Flickinger. Zhang a touché le mur d’arrivée en 2:03.86, nouveau record olympique. Seules sa compatriote Zige Liu (2:01.81) et l’Australienne Jessica Schipper (2:03.41) ont nagé les plus rapides de l’histoire, lorsqu’elles ont établi leurs records du monde respectifs. Mais ces marques, obtenues en 2009, portent l’astérisque d’avoir été réalisées avec des maillots de bain en matière plastique imperméable. Zhang, qui est né avec une courbure anormale de la colonne vertébrale, a remis un essai stagnant sur une voie d’amélioration. C’est le « grand barreur » du 200 papillon.

Chupkov, hors du podium

Les 200 brasse hommes a été l’un des tests qui a le plus apprécié ces dernières années, avec l’apparition constante de nouvelles valeurs, et la confirmation de la Anton Chupkov comme le grand dominant stratégique de la distance. Le dernier à rejoindre la liste des nouveautés était l’Australien Izaac Stubletty-Cook, qui a pris la tête de la finale olympique.

Le test a été lancé par les Néerlandais Arno Kamminga, le bracista le plus complet aujourd’hui il est compétitif sur toutes les distances. Moralement renforcé par son argent au 100 mètres, il s’est lancé dans une allure suicidaire, en passant bien en deçà du record du monde à mi-test (1 : 00.09).

Kamkinga et Stubletty-Cook, dans les derniers mètres de la finale du 200 brasse

Il était conscient que les nageurs avec plus d’endurance allaient se présenter le plus tôt possible. Ah, il n’y a personne qui mesure mieux les temps et les rythmes que Chupkov. Mais cette fois le Russe n’a pas été le plus rapide à terminer, mais Stubletty-Cook, qui a vaincu Kamminga avec facilité et a remporté la deuxième meilleure note de l’histoire (2: 06.28), à 16 cents du record russe. “Vous ne pouvez être ‘couvert’ qu’une seule fois et j’ai eu cet avantage aujourd’hui”, a déclaré l’Australien. Un de ses compatriotes, Ian O’Brien, remporta cette même épreuve à Tokyo 1964 avec un record du monde, investissant alors 20 secondes de plus que Stubletty-Cook.

Kamminga a résisté et a remporté son deuxième argent (2 : 07.01) et le bronze est allé au Finlandais Matti Mattsson (2 : 07.13), qui a laissé Chupkov hors du podium, pour neuf centièmes

Paltrinieri est renforcé

Le Champion olympique du 1500 nage libre à Rio 2016, l’Italien Gregorio Paltrinieri il est arrivé à Tokyo châtié. Ces dernières années, il a perdu la finale contre des rivaux avec une finition plus rapide qui a aspiré la roue jusqu’aux derniers hectomètres, comme le L’allemand Florian Wellbrock ou l’ukrainien Mykhailo Romanchuk. Paltrinieri a contracté le covid-19 après les européennes, mais s’est rétabli sans problème pour concourir à la fois en piscine et en eau libre.

Lors de sa première participation, à quoi800 libres, l’Italien a adopté la seule tactique qui lui a servi. Il a toujours été un nageur qui montre son visage dès le début et impose un rythme très soutenu. Finalement c’est ce qu’il a fait, à la nage vers le fairway 8. Son avance est devenue de deux longueurs à 200 mètres. Les rivaux affichaient des dixièmes jusqu’à ce que sa marge soit réduite à une demi-seconde au 700. Il semblait que l’histoire se répétait, mais Paltrinieri s’est battu comme un sanglier, sans références, seulement avec la certitude qu’à sa gauche, pour les rues centrales , ils sont venus à sa chasse. Il n’a été battu que par l’Américain Robert Finke, qui a fait un incroyable dernier 50 mètres, passer de la quatrième position à la première dans les derniers coups. Il a gagné avec 7 : 41,87, par 7 : 42,11 de l’Italien, qui a néanmoins accueilli sa deuxième place comme un triomphe pour lui et un bon signe pour la suite de ces Jeux.

Gregorio Paltrinieri, au terme de la finale du 800 m nage libre

CLASSEMENTS

Finales

Hommes

800m libre

1. Finke (États-Unis), 7 : 41,87 ; 2. Paltrinieri (États-Unis), 7 : 42.11 ; 3. Romanchuk (UCR), 7 : 42,33 ; 4. Wellbrock (ALE), 7 : 42,68 ; 5. McLoughlin (AUS), 7 : 45 ; 6. Frolov (UCR), 7 : 45.11 ; 7. Auboeck (AUS), 7 : 49,14 ; 8. Costa (BRA), 7 : 53.31.

200 m brasse

1. Stubblet-Cook (AUS), 2, 06.38 (record olympique); 2. Kamminga (PBA), 2 : 07.01 ; 3. Mattson (FIN), 2 : 07.13 ; 4. Chupkov (RUS), 2 : 07,2 ; 5. Fink (États-Unis), 2 : 07,93 ; 5. Wilby (GBR), 2 : 08.19 ; 7. Ryuya (JAP), 2 : 08,42 ; 8. Persson (SUE), 2 : 08.88.

100m libre

1. Dressel (États-Unis), 47.02 ; 2. Chalmers (AUS), 47.08; 3. Kolesnikov (RUS), 47,44 ; 4. Grousset (FRA), 47,72 ; 5. Hwang (CRS), 47,82 ; 6. Miresi (ITA), 47,86 ; 7. Popovici (RUM), 48.04 ; 8. Németh (HUN), 48.10.

Femmes

200 m papillon

1. Yufei Zhang (CHN), 2: 04.86 (record olympique); 2. Smith (États-Unis), 2 : 05.30 ; 3. Flickinger (États-Unis), 2 : 05,65 ; 4. Kapas (HUN), 2 : 06,53 ; 5. Chimrova (RUS), 2 : 07,70 ; 6. Liyan Lu (CHN), 2 : 07,85 ; 7. Thomas (GBR), 2 : 07,90 ; 8. Throssell (AUS), 2 : 09.48.

4×200 gratuit

1. Chine (Tang, Tang, Zhang, Li), 7 : 40,33 ; 2. États-Unis (Schmitt, Madden, McLauglin, Ledecky), 7 : 40,73 ; 3. Australie (Titmus, McKeon, Wilson, Neale), 7 : 41,29 ; 4. Canada, 7 : 43,77 ; 5. Russie, 7 : 52,15 ; 6. Allemagne, 7 : 53,89 ; 7. Hongrie, 7 : 56,62 ; 8. France, 7 : 58.15.