Natation | Jeux Olympiques : le secret de Dressel pour s’améliorer : désinstaller Facebook, Twitter…

Caeleb Dressel poursuit sa mission de devenir dans le roi des Jeux Olympiques de Tokyo, même s’il devra faire face à un programme d’une intensité suprême et avec des ennemis partout. Sans aller plus loin, mardi après-midi dans les qualifications du 100 libre, en plus de l’Australien Kyle Chalmlers (47,77), l’Italien Thomas Ceccon s’est joint, qui a montré une excellente condition en nageant les deux longueurs du style libre en 47,71. Les 100 manches avaient Dressel comme deuxième plus rapide (47,73)

Dressel a parlé à L’Equipe des Jeux Olympiques et sur son désir de se rapprocher des plus grands de l’histoire, Thorpe et Phelps, et pour cela il a révélé une nouvelle stratégie qui va au-delà de la piscine. “Le travail dans la piscine est proche de la limite et maintenant nous le faisons dans un autre sens. Dans l’étude du sommeil et ne pas être conscient du mobile. Je ne regarde déjà que 15 minutes par jour sur Instagram et Twitter, Facebook et Twitter ont été désinstallé en même temps. Snapchat “.

“Je comprends que les gens veulent me comparer à Phelps parce que nous sommes dans un monde de comparaisons, mais ces jugements ne me concernent pas. Je ne me mets pas au niveau de Lebron, mais il se passe la même chose avec Jordan “, dit celui de Floride. ” Et j’allume la télé pour le voir. Je me fiche qu’il soit meilleur que Jordan ou pas. C’est incroyable ce que ça fait. Qu’est-ce que ça change si c’est mieux ou pas ?

