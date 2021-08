Natation | Jeux Olympiques : les USA sauvent leur honneur avec le record du monde du relais 4×100 styles

Les Les relais de style 4×100 sont la fin de la fête de toute grande compétition de natation. A Tokyo, ils attendaient avec un intérêt inhabituel l’épreuve qui clôturait le programme de natation en piscine, celle des hommes. Est celui les États-Unis ont dominé tout au long de l’histoire des Jeux, sauf ceux de Moscou, auxquels il n’a pas assisté en raison du boycott de son pays. Mais son hégémonie était remise en question. Il avait perdu plusieurs titres mondiaux suite à la disqualification de son quatuor et lors de la dernière édition, celui de 2019, le gagnant était la Grande-Bretagne.

L’équilibre de 31 médailles américaines en piscine, le même qu’à Londres 2012 et seulement deux podiums de moins qu’en Ro 2016, ça n’a pas l’air pareil à Tokyo car ici Il n’a ajouté que 11 médailles d’or, cinq de moins que lors des deux Jeux précédents. Dans ce contexte, accentué par la échec qui signifiait ne pas être dans les trois premiers dans les relais 4×200 (la première fois de leur histoire olympique) et les nouveaux styles mixtes 4×100, les Américains ont affronté toute la pression imaginable lors de la dernière épreuve.

En outre, ils s’étaient qualifiés à la septième fois avec leur quatuor de réserve grâce à la disqualification de deux pays et ils ont nagé dans le couloir 1. Mais ces nageurs ne devraient jamais être abandonnés avant l’heure.

Le quatuor formé par Ryan Murphy (dos), Michae Andrew (brasse), Caeleb Dressel (papillon) et Zhac Apple ( crawl) honoré la tradition de son pays et non seulement il a remporté la dernière médaille d’or disputée, mais il a battu le record du monde qu’il avait une autre équipe américaine depuis 2009 avec le capitaine Michael Phelps.

Les Américaines ont été les plus rapides dans tous les postes sauf la brasse, où l’incomparable Adam Peaty a placé la Grande-Bretagne en tête. Il était deux secondes plus rapide (56,53) qu’Andrew, et a livré avec une avance de 64 cents sur les États-Unis alors tiers, ce qui était insuffisant. Dressel s’est chargé de ramener son équipe à la première place (49,03) et Apple a terminé le travail pour terminer en 3 : 26,78, une demi-seconde de moins que le précédent record. Les Britanniques, a priori favorisIls ont fait une belle carrière (3 :27,51), mais ont été submergés par le poids de la tradition. L’Italie a remporté le bronze (3 : 29,17), avec seulement cinq centièmes d’avance sur la Russie, qui a traîné tout au long de l’épreuve le départ discret d’Eugeny Rylov, le meilleur espaldista de ces Jeux.

Domaine féminin ‘aussie’

L’Australie, qui est passée des 10 médailles de Ro 2016 (seulement trois médailles d’or) à doubler ses résultats, avec 20 désormais et neuf victoires, les a terminés dans une finale plus serrée que celle des hommes.

Les nageurs australiens, à la fin du relais 4×100 nages

Comme les Américains, leur cible la plus faible était la brasse, mais ici Chelsea moche Il a été à la hauteur et n’a été dépassé que par La championne olympique Lydia Jacoby, ce qui place les États-Unis en tête.

Mais les trois qui complètent Kaylee McKeown (dos), Emma McKeon (papillon) et Cate Campbell (gratuit) fait des Australiens une équipe presque imbattable. McKeon lim différences et une sortie à la limite Campbell (quatre centièmes sur son décollage du poyete) a mis l’Australie sur la voie de la victoire (3 : 51,60, record olympique). C’est ainsi qu’elle a terminé sa domination en natation féminine à ces Jeux, où elle a ajouté huit médailles d’or et 13 des médailles de son pays.

Les Américaines se sont battues jusqu’au dernier mètre (3 : 51,73), mais à Tokyo, il leur manquait un comptable au niveau qu’avait Simone Manuel depuis 2016. Le bronze est allé au Canada (3 : 52,60).