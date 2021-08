Natation | Jeux olympiques : l’Espagnol réveille un mort, mais n’éblouit pas les juges

Gemma Mengual et Paola Tirados ils occupaient le huitième place lors de sa première apparition aux Jeux de Sydney en 2000. La natation synchronisée en Espagne était dans une phase ascendante et huit ans plus tard Mengual et Andrea Fuentes ont remporté l’argent à Pékin 2008. Ce long voyage, même commencé plusieurs années auparavant, donne une idée de ce qui attend les espagnols actuels qu’ils forment. Iris Ti et Alisa Ozhogina, tenter de se replacer dans des positions, sinon podium, du moins exceptionnelles en natation artistique.

Ils ont fait leurs débuts européens il y a un peu plus de deux mois et les Jeux sont sa deuxième grande compétition. Confrontés à deux autres battus, les Espagnols ils se sont qualifiés pour la finale avec une modeste onzième position.

Le tour de les routines techniques n’améliorent pas sa position, peu importe combien son exercice rassemble des éléments qui le rendent très attirant : une mise en scène parfaite des nageurs, caractérisés comme des joueurs de baseball, un sport très populaire au Japon, avec une coiffe à visière et les numéros sur leurs maillots formant l’année 2020. Musical l’accompagnement de la coupe la plus sauvage et la plus entraînante de ‘Bloody Mary’ de Tina Turner réveille un homme mort. Mais les juges n’apprécient pas les éléments méritant de meilleures notes, ni une exécution qui cette fois aurait peut-être pu être meilleure.

Ils lui ont donné un note de 86.9281 qui fit chuter les Espagnols de deux places, àmené par celui de la Biélorussie et celui des jumeaux néerlandais, dans un classement très serré en bas, avec quatre équipes sur 175 points à la huitième. Bien que 50% soit traîné jusqu’à la fin, L’Espagne peut récupérer quelque place avec son libre exercice, mais continuez à regarder les rivaux qui sont maintenant à un autre niveau.

CLASSIFICATION

Deux

Tour de qualification (qualifié pour la finale)

1. Kolesnicheno-Romashina (RUS), 191.7832 (gratuit, 97.9000 + tcinca, 97.1079) ; 2. Huang-Sun (CHN), 191.7832 (96.233 + 95.5499); 3. Fiedina-Svachuk (UCR), 188.7953 (94,9333 + 93,8620) ; 4. Inui-Yoshida (JAP), 187,2832 (93,9333 + 93,3499); 5. Holzner-Simoneau (CAN), 182.7131 (91.2333 + 91.4798); 6. Cerruni-Ferro (ITA), 182.3035 (91.2000 + 91.1035) ; 7. A. Alexandri-E. Alexandri (AUT), 180.8773 (90.500 + 90.3773); 8. Ch. Chembre-L. Chembre (FRA), 175.9241 (88.5667 + 87.3474); 9. B. de Brouwer et N. de Brouwer (HOL), 175.4279 (88.16667 + 87.2612) ; 10. Khandoshke-Kulagina (BEI), 175,2434 (88,0333 + 87,2101) ; Onze. Irs Ti – Alisa Ozhogina, 175.2281 (88.300 + 86.9281); 12. Diosdado et Jimnez (MEX), 173.1523 (86.5333 + 86.6190).