Natation | Jeux Olympiques : l’or laisse simplement le Hongrois Milak insatisfait

Peu de concurrents ont la capacité de gérer leur effort à leur convenance dans les manches successives d’une grande compétition comme Le Hongrois Kristof Milak, l’homme qui a battu le record du monde du 200 mètres papillon de Michael Phelps lors des Coupes du monde 2019. Depuis lors, le Hongrois de 21 ans s’est fixé deux objectifs : remporter l’or olympique et améliorer encore sa note étoilée de 1: 50,73.

Lors des tours de qualification, il a été testé et a constaté qu’il était arrivé à Tokyo en pleine forme. En demi-finale, il s’est limité à s’assurer une place parmi les huit finalistes, sans usure majeure. Il n’y a pas de test en natation masculine pour le moment, peut-être à l’exception du 100 papillon, qui est tout aussi biaisé en faveur d’un homme que celui-ci du 200.

Comme le jour de son record, Milak a eu la collaboration d’un lièvre d’exception, le Sud-Africain Chad le Clos, champion à Londres 2012, Je l’ai tiré à mi-chemin du test. Le Sud-Africain est l’animateur de toute finale avec sa tactique téméraire, qui cette fois ne lui a pas donné le résultat qu’il recherchait.

Milak a pris le relais rapidement et a pris un deuxième hectomètre comme superbe comme son record, qui a ensuite suscité les éloges de Phelps lui-même. Mais cette fois-ci était six dixièmes derrière dans le 100 (53,48) et c’est pratiquement ce qui s’est reflété dans son dernier temps, 1: 51.25, son troisième meilleur temps. En mai, chez les Européens, nagez 15 cents plus vite. L’image de un gagnant face aux circonstances. Cela avait peu de goût pour le Hongrois, qui n’éclairait son visage qu’avec l’or qui pendait à son cou. Ses entraîneurs ne l’ont pas non plus célébré en premier, qui ont accueilli son temps avec des gestes de colère.

Celui qui ne se réjouissait pas était le japonais Tomoru Honda, deuxième au classement (1 : 53,73). Le test, à part Milak, n’avait pas un très haut niveau. Le bronze a été décerné avec un temps de 1: 54.45, un peu élevé, ce qu’a fait l’Italien Federico Burdisso. Le Clos, époustouflé par son courage, termine cinquième.

Le report des Jeux de Tokyo s’avère fatal pour un autre illustre champion, le La Hongroise Katinka Hosszu, qui à 32 ans semble avoir épuisé cette énergie qui faisait d’elle la dominatrice des tests de style. Toujours en possession des records du monde 200 et 400 mètres, dans cette dernière épreuve, il a terminé cinquième, et dans la courte distance, pour laquelle il a sacrifié sa participation au 200 papillon et au 100 dos, il a terminé septième.

Yui Ohashi, après avoir remporté les 200 styles

Oui en Ro 2016 pour récolter les deux médailles d’or, à Tokyo le japonais Yui Ohash l’a faitje prolonge une constante qui remonte aux Jeux d’Atlanta de 1976. Avec un physique plus léger de l’archétype d’un nageur, Ohashi performe avec une technique raffinée et une efficacité dans l’eau qui compense moins de puissance. Sa section brasse est pure fluidité et avec elle, il s’est placé en position de combattre la victoire au Les Américains de 19 ans Alex Walsh et Kate Douglas et la Britannique Abbie Wood.

Dans un espin fermé, c’est la légèreté du Japonais qui l’a emporté, qui l’a emporté avec une note peu recollable (2:08.52). Elle a bénéficié de l’absence de la plus rapide cette année, l’Australienne Kaylee McKeown (2 :08.19 il y a un mois), qui s’est concentré sur les tests de retour. Les Américaines se partageaient l’argent et le bronze, et Hosszu a terminé à un été de son record du monde.

200 m papillon

1. Milak (HUN), 1 : 51,25 ; 2. Honda (JAP), 1: 51.25 (record olympique); 2. Honda (JAP), 1 : 53,73 ; 3 Burdisso (ITA), 1 : 54,45 ; 4. Kenderesi (HUN), 1 : 54,52 ; 5. Le Clos (SAF), 1 : 54,93 ; 6. De Deus (BRA), 1 : 55,19 ; 7. Bentz (États-Unis), 1 : 55,46 ; 8. Chmielewski (POL), 1 : 55,88.

4x200m libre

1. Grande-Bretagne (Dean, Guy, Richards, Scott), 6 : 58,58 (Record européen) ; 2. Russie (Malyutin, Girev, Rylov, Dovgalyuk), 7 : 01,81 ; 3. Australie (Graham, Chalmers, Incerti, Neill), 7 : 01.84 ; 4. États-Unis, 7 : 02,83 ; 5. Italie, 7 : 03.24 ; 6. Suisse, 7 : 06.12 ; 7. Allemagne, 7 : 06,51 ; 8. Brésil, 7 : 22.08.

Femmes

200m libre

1. Titmus (AUS), 1: 53.50 (record olympique); 2. Haughey (HKO), 1 : 53,92 ; 3. Oleksiak (CAN), 1:54,70; 4. Yang (CHN), 1 : 55,01 ; 5. Ledecky (États-Unis), 1 : 55,21 ; 6. Seemanova (CHE), 1 : 55,45 ; 7. Pellegrini (ITA), 1 : 55,91 ; 8. Wilson (AUS), 1 : 56,39.

styles de 200m

1. Ohashi (JAP), 2 : 08,52 ; 2. Laver (États-Unis), 2 : 08,65 ; 3. Douglas (États-Unis), 2 : 09.04 ; 4. Bois (GBR), 2 : 09.15 ; 5. Yiting Yu (CHN), 2 : 09.57 ; 6. Pickrem (CAN), 2 : 10,05 ; 7. Hosszu (HUN), 2 : 12,38 ; 8. Wilson (GBR), 2 : 12,86.

1 500 m libres

1. Ledecky (États-Unis), 15 : 37,34 ; 2. Sullivan (États-Unis), 15 : 41,41 ; 3. Kohler (ALE), 15 : 42,91 ; 4. Jianjiahe Wang (CHE), 15 : 46,37 ; 5 . Quadarella (ITA), 15 : 53,97 ; 6. Melverton (AUS), 16 : 00.36 ; 7. Kirpichnikova (RUS), 16 : 00,38 ; 8. Gough (AUS), 16 : 05.81