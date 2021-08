Natation | Jeux Olympiques : McKeon et Dressel, les rois de la piscine à Tokyo

La Emma McKeon et Caeleb Dressel ont soumis leur candidature pour être nommés à leur mandat de reine et roi des Jeux olympiques de Tokyo.. Le sept médailles de l’Australien, quatre d’or et trois de bronze, et le cinq des américains, tous en or, ils ont été consacrés dans une compétition dans la piscine dans laquelle ont abondé d’autres acteurs hors du commun, certains débutants sur la scène olympique comme les Australiens Ariarne Titmus, Kaylee Mckeown ou les américains Robert Finke, et d’autres déjà au parcours brillant, comme le Britannique Adam Tourbé, katie ledecky ou russe Eugène Rylov. Les Styles de 50 mètres nage libre et relais 4×100 mètres Ce sont les deux tests qui ont donné à Dressel et McKeon l’opportunité de compléter irrévocablement leur primauté.

Caeleb préparait son étalage tout au long un cycle dans lequel il a été le dominant absolu de toutes les épreuves auxquelles il s’est consacré. Les Jeux ont été le test ultime de son intronisation en tant que digne successeur des grands noms de la natation olympique masculine américaine du dernier demi-siècle : Mark Sptiz, Matt Biondi et Michael Phelps. Le garçon a répondu au défi. Non seulement il a remporté des triomphes dans les épreuves individuelles où il a nagé, mais il a aussi a joué un rôle déterminant dans les deux seules victoires de relais de son pays, le dernier dans les styles qui ont clôturé la compétition, avec un nouveau record du monde.

McKeon, pour sa part, a atteint le sommet de sa carrière à un âge relativement avancé pour la natation, ses 27 ans. Il a failli quitter le sport en 2012 en ne se qualifiant pas pour les Jeux de Londres. Persévérant et a construit une biographie sportive dense, qui manquait de l’éclat d’une grande performance. Il l’a finalement arrondi à Tokyo, où il a dominé les tests de vitesse et a augmenté son bouton dans les relais. Une seule mauvaise journée pour le quatuor australien 4×200 l’a privé d’une cinquième médaille d’or.

Deux 50 sans discussion

Dressel avait ajouté ses deux premières médailles d’or individuelles au 100 libre et au 100 papillon. Il a dû les combattre jusqu’au dernier coup avant l’assaut final de rivaux comme Kyle Chalmers ou Krisztof Milak. Dans l’épreuve de vitesse pure, les années 50, son triomphe n’a jamais été remis en question. Ils sont votre distance naturelle, où vos meilleurs atouts, la nage sous-marine et la puissance appliquée à votre rythme de nage, acquièrent une valeur inégalée. Il est le seul à s’être déplacé régulièrement durant le cycle olympique dans les limites de 21 secondes, menaçant le record artificiel du Brésilien Csar Cielo (20,91) réalisé en 2009 avec un maillot de bain en matière plastique.

Caeleb Dressel sort de la nage sous-marine en finale du 50 libre

Bien que sa réaction de départ n’ait pas été la meilleure (63 centimes), lorsqu’il est sorti de la nage sous-marine au bord des 15 mètres après avoir effectué cinq coups de pied papillon, il avait déjà pris un avantage de près d’une demi-longueur sur ses rivaux, qu’il maintenu en même temps tout au long de la course. Alors que les autres débattent pour une place sur le podium, Dressel ne vise que la victoire et, si possible, avec une marque de premier plan. pourtant j’ai les deux son temps (21.07), le cinquième meilleur de l’histoire est en deçà de celui qu’il a réalisé dans les “épreuves” de son pays (21.04).

Dans “l’autre” finale, le Français Florent Manaudou a été le vainqueur, l’or à Londres 2012, le second en Ro 2016. Ce dernier résultat a été une déception pour lui – il a perdu l’or par cent contre Anthony Ervin – et l’a éloigné de la natation. Pendant deux ans, il se consacre au handball, évoluant comme pivot dans l’équipe deuxième du PAUC, de la Ligue française. Les internationaux espagnols Juan Andreu et Iaki Pecina l’ont entraîné à l’entraînement avec l’équipe professionnelle. Manaudou n’excluait pas de revenir pour les Jeux du par 2024, Mais il a avancé ses plans, le retard de ceux de Tokyo lui a permis de se préparer adéquatement, et ici il a de nouveau décroché l’argent (21,55), ce qui cette fois n’a pas été amer pour lui, bien au contraire. Les marques, à l’exception de Dressel’s, n’étaient pas extraordinaires. Le le bronze est allé au Brésilien Bruno Fratus (21,57) dans sa troisième finale olympique libre des années 50. À Londres 2012, il avait terminé quatrième. Il est le nageur le plus âgé (32 ans) à avoir remporté sa première médaille olympique.

Deuxième femme avec sept médailles

La finale féminine avait également un favori, McKeon, qui avait battu à deux reprises le record olympique en séries éliminatoires et en demi-finales, bien que dans son cas sa supériorité était moins claire. Mais l’Australienne ne s’est pas laissé arracher sa troisième médaille d’or et s’est imposée avec son record personnel, un nouveau record olympique (23,81). Ses sept médailles, avec lesquelles elle obtient quelques minutes plus tard au relais 4×100 styles, font d’elle la deuxième femme à atteindre ce chiffre dans une édition des Jeux, dans n’importe quel sport. Le seul à ce jour était le ex-gymnaste soviétique Mariya Gorokhovskaya, à Helsinki 1952.

Mckeon, au départ de la finale du 50 mètres

Son avantage était clair sur le La Suédoise Sarah Sjostrom (24.07), mais détentrice du record du mondeIl a été récompensé pour l’effort qu’il a fait fracture du coude droit en février, un douloureux processus de récupération qu’elle a montré à travers les réseaux sociaux. Jusqu’à il y a deux mois, il ne savait pas s’il pouvait atteindre les Jeux, mais à Tokyo, il en a fait plus à chaque course et à la dernière des trois finales individuelles qu’il a nagées. attachez un argent bien mérité. En temps normal, ce bilan serait médiocre pour le Suédois, également finaliste du 100 libre et du 100 papillon, mais cette fois c’est un cadeau.

La Danoise Pernille Blume, championne de Ro 2016, a terminé troisième (24.07). Elle n’avait pas pu voir la course de son petit ami, Manaudou, car il était dans la salle des départs, mais le Français l’attendait à la sortie de l’eau pour la serrer dans ses bras.

CLASSIFICATION

Hommes

50m libre

1. Dressel (États-Unis), 21.07 ; 2. Manaudou (FRA), 21.55 ; 3. Fratus (BRA), 21,57 ; 4. Andrew (États-Unis), 21,60 ; 5. Fier (GBR) et Gkolomeev (GRE); 21,72 ; 6. Zazzeri (ITA), 21.78 ; 8. De Boer (HOL), 21.79.

1 500 gratuit

1. Finke (États-Unis), 14 : 39,65 ; 2. Romanchuk (UCR), 14 : 40,66 ; 3. Wellbrock (ALE), 14 : 40,91 ; 4. Paltrinieri (ITA), 14 : 45.01 ; 5. Jervis (GBR), 14 : 55,48 ; 6. Martynychev (RUS), 14 : 55,85 ; 7. Auboeck (AUT), 15 : 03.47 ; 8. Frolov (UCR), 15 : 04.26.

Modèles 4x100m

1. États-Unis (Murphy, Andrew, Dressel, Apple), 3 : 26,78 (record du monde ; précédent 3,27 28) ; 2. Grande-Bretagne (Greenbank, Peaty, Guy, Scott), 3.27.51 ; 3. Italie (Ceccon, Martinenghi, Burdisso, Miressi), 3 : 29,16 ; 4. Russie, 3.29.22 ; 5. Australie, 3.29.60 ; 6. Japon, 3 : 29,91 ; 7. Canada, 3 : 32,42 ; La Chine disqualifiée

Femmes

50m libre

1. McKeon (AUS), 23.81 (record olympique); 2. Sjostrom (SUE), 24.07 ; 3. Blume (DIN), 24.21; 4. Kromowidjojo (HOL) ; 24h30 ; 5. Wasick (POL) et Wu (CHN), 24,32 ; 7. Campbell (États-Unis), 24,36 ; 8. Weitzeil (États-Unis), 24.41.

Modèles 4x100m

1. Australie (McKeown, Hudges, McKeon, C. Campbell), 3: 51.60 (record olympique); 2. États-Unis (Smith, Jacoby, Huske, Weitzeil), 3 : 51,73 ; 3. Canada (Masse, Pickrem, McNeil, Oleksiak), 3.52.60; 4. Chine, 3 : 54,16 ; 5. Suède, 3 : 54,27 ; 6. Italie, 3 : 56,68 ; 7. Russie, 3 : 56,93 ; 8. Japon, 3 : 58.12.