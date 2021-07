Natation | Jeux Olympiques : Michael Andrew, le nageur qui cherche la gloire en famille

Les 878 participants à la compétition de piscine des Jeux de Tokyo ils portent leurs histoires particulières sur leurs rêves, leurs efforts et leurs réalisations. Mais l’un d’eux personnifie plus vivement le défir une famille bouleversée aveuglément dans la carrière sportive d’un de ses membres : l’Américain Michael Andrew. L’André ils n’ont pas choisi la voie conventionnelle, mais ils ont brisé les moules et maintenant, avec la participation du fils à Tokyo, la récompense leur revient.

Michael, 22 ans, a commencé à se démarquer à l’adolescence. À 14 ans, il devient le plus jeune nageur à signer un contrat publicitaire., avec la marque de produits nutritionnels P2 Life. À ce moment-là, il balayait déjà les charts aux États-Unis pour les 11-14 ans, mais c’était un « oiseau rare ». Il n’appartenait à aucun club, il n’a nagé dans aucune école depuis qu’il a suivi un plan d’études à la maison depuis qu’il a terminé la sixième année. Il a été formé, et continue de le faire, par son père Peter, un ancien nageur sud-africain qui a identifié le potentiel d’un garçon avec d’excellentes conditions athlétiques et une bonne plante. ETDans le jardin de sa maison à Lawrence, Kansas, il a construit une piscine à deux voies en forme de L. Là, il a commencé à former Michael en suivant une méthode de préparation qui a beaucoup fait parler. Connu sous le nom d’allure de course ultracourte (USRPT) qui avait été théorisé et mis en pratique par un technicien d’origine australienne, Brent Rushall.

Contrairement à la tendance générale des entraînements à haut volume, combinés à un travail de renforcement en salle, L’USRPT est basé sur des sessions abrégées dans lesquelles de courtes séries sont répétées à la vitesse de la compétition. Michael Andrew a assimilé cette méthode à la perfection et à la fin de ses années juniors, il avait accumulé près de quatre-vingts records nationaux pour les plus jeunes.

“Ma famille, c’est mon équipe et quand je parle de ce que je fais dans le sport ou de mes objectifs, je le fais au pluriel, car nous sommes vraiment une unité”, explique le nageur. Michel André

D'ici là, je récolte des commandites substantielles. Sa mère, Tina, est son agent et sa sœur cadette, Michaela, cuisine pour la famille. et veille soigneusement à la bonne alimentation de son frère.

Michael je ne suis pas passé par les concours de ‘lycée’ (instituts) ni l’université) ni l’université (NCAA), Des étapes quasi incontournables pour tout nageur américain aspirant à tout, à moins qu’il ne s’appelle Michael… Phelps. “Je ne l’ai jamais manqué car j’ai eu une carrière incroyable jusqu’à présent, l’opportunité d’être un professionnel, de parcourir le monde et cela nous a donné la liberté de créer notre propre marque”, déclare Michael. À l’âge de 17 ans, il a participé aux essais de qualification olympique pour Ro 2016, et a réussi à terminer quatrième au 100 m brasse. Seuls les deux premiers ont obtenu le billet.

C’était déjà un pari sûr et polyvalent, et cette année-là, il remporte son premier titre mondial en petit bassin, dans les styles 100 mètres. Parce qu’André, forgé comme un sprinteur, rien toutes modalités. Trois titres mondiaux dans la catégorie junior 2017 dans trois styles différents, avec leurs records respectifs, ont endossé son projet. Dans ce championnat a coïncidé avec Hugo Gonzlez de Oliveira, également vainqueur de trois épreuves et rivaux tous les deux dans les années 50 : le premier américain et le second espagnol. “C’est bien qu’on brûle des étapes et maintenant on se retrouve à Tokyo”, dit Hugo, qui l’aura comme adversaire dans les styles 200m.

Les de 2019 étaient les premières coupes du monde absolu d’Andrew et de tous était le seul participant à se qualifier dans les finales du 50 m dans les quatre styles, ce qui était sans précédent. Sa meilleure place était quatrième en papillon. Mais il portait déjà le sanbenito d’être un nageur de courte distance. Ces dernières saisons, il a été un habitué des Coupes du monde en petit bassin et des deux premières éditions de l’ISL Professional League, au cours desquelles sa mère a été nommée manager de l’équipe des New York Breakers.

Michael a quelque peu varié, pas la méthodologie, mais le fardeau de ses entraînements. Il n’est plus limité à nager un maximum de 3 000 mètres par jour. Tout autre concurrent d’élite triple ou quadruple cette distance chaque jour. La pandémie a coupé sa préparation olympique, comme presque tous les nageurs internationaux. Sa famille a décidé de déménager en Californie et là, dans un climat moins extrême, Michael s’est tourné vers d’autres activités physiques de plein air.

Andrew, félicité par son père Peter lors des essais olympiques américains

Avec ta vue tu testes lors des « essais » de juin dernier à Omaha, il a préparé trois épreuves et a réussi la session plénière. Il a battu le record américain du 100 brasse à deux reprises, remportant cette épreuve et se classant troisième au classement 2021 (58,14). Il a dominé les 200 styles d’une main de fer (1 : 55,26) et est le leader mondial de la saison. Et il a obtenu son troisième billet pour Tokyo dans les années 50 gratuites, juste derrière Caeleb Dressel. Sa note le place au quart de l’année (21,48). Seul la grande star américaine et lui se sont qualifiés dans trois épreuves individuelles chez les hommes. Les deux partageront également les styles 4×100 à Tokyo. Un succès absolu pour la famille Andrew.

Mais même avec ces résultats exceptionnels, la polémique entourant sa préparation n’a pas été ébranlée. Dans les styles de 200 mètres, à la fois en demi-finale et en finale, il a réalisé des temps de passage dans chaque style bien en deçà du record du monde.ou Ryan Lochte (1 : 54.00). Mais dans les 50 derniers mètres, ceux de la nage libre, il a manqué de résistance et ses notes l’accusaient.

“Quand tu patines sur l’eau comme lui au crawl, je pense que c’est dû à une erreur dans son entraînement”, a dicté une voix aussi autoritaire que celle de Phelps. “Vous ne vous donnez pas la possibilité de répéter à l’entraînement ce que vous allez vivre dans les 25 derniers mètres de la compétition. Vous pouvez simuler la natation dans les mètres, mais quand vous le faites dans une piscine de 50 mètres, vous éclatez”, a ajouté le La légende olympique, qui soutient que “pour nager un 200, il faut s’entraîner pour un 400”, quelque chose qu’Andrew n’a jamais fait.

“Je crois comme Phelps”, abonde Hugo Gonzlez de Oliveira, qui arrive à Tokyo avec la quatrième note de l’année dans les 200 styles (1 : 56.29). “Il est capable de nager comme ça dans son entraînement et il est le seul à pouvoir passer sous le record du monde jusqu’à une seconde, mais cela signifie qu’il est plus difficile de finir le crawl, ce qui lui arrive généralement. . C’est sa stratégie”.

Pour compléter un profil singulier, Andrew se retrouve mêlé à une autre controverse après les « procès ». Lors du rassemblement pré-olympique organisé par l’équipe nationale américaine à Hawaï, il lui a été rappelé qu’il n’avait pas été vacciné contre le covid-19 Tous les autres nageurs l’avaient fait. Il l’a justifié par le fait qu’il avait passé la maladie en décembre 2020 et qu’il ne voulait pas risquer de manquer des journées d’entraînement si un vaccin provoquait des effets secondaires. La décision a suscité des critiques, comme celles que lui consacre l’ex-nageuse Maya DiRado, championne olympique à Rio 2016.

Nous sommes, je ne dirais pas la famille typique des théories du complot, mais nous nous alignons sur ceux qui cherchent d’autres alternatives. La même chose se produit avec ma formation. Michel André

“Nous sommes, je ne dirais pas la famille typique des théories du complot, mais nous nous alignons sur ceux qui cherchent d’autres alternatives. La même chose se produit avec ma formation. Ce n’est pas parce que tout le monde va dans un sens que nous devons le suivre”, a-t-il déclaré. dit. Michael, le nageur qui marche main dans la main avec sa famille vers le succès.