Natation | Jeux Olympiques : Mireia Belmonte : “Je ne m’attendais pas à être si près des médailles”

Mis à jour 25/07/2021 – 05:03

Dans une démonstration de féroce capacité concurrentielle, Mireia Belmonte est restée à 23 cents de la médaille de bronze. “S’il y a deux mois ils m’avaient dit que j’allais être quatrième aux Jeux Olympiques, je ne l’aurais pas cru. On ne peut pas faire des milgaros en deux mois”, a souligné la nageuse dans les entrailles du Centre aquatique.

Douleur à l’épaule gauche, qui ne lui a pas permis de charger une charge excessive dans la presse, et les deux hernies inguinales remettaient en cause la présence de Belmonte à Tokyo, résolues avec une capacité superlative à endurer tout ce qu’elles lui jetaient.

“C’était une course très difficile parce qu’il y avait beaucoup de compétition et bien que je n’étais pas dans la meilleure forme possible, je l’ai assez bien combattu. Dans le secteur des papillons, bien que je l’aie un peu entraîné, je savais que c’était l’une de mes forces avec le crawl et je devais forcer tout ce qu’il fallait pour que plus tard sur mon dos ils n’en retirent pas autant de moi et ma brasse ne serait pas si difficile à surmonter. La vérité, c’est que c’était une course assez rapide pour nager le matin, nous n’avons pas l’habitude de nager comme ça le matin et ça a été plutôt bien.”

L’Espagnol a encore les tests de 1 500 et 800 gratuits. “Je ne m’attendais pas à être si près des positions pour les médailles et maintenant nous devons nous reposer pour le milqui demain. Je regarde vite dans le crawl”, a-t-il expliqué.