Natation | Jeux Olympiques : Mireia Belmonte reste loin de la finale des 1500 libres

La inclusion du 1500 mètres nage libre au programme féminin des Jeux Olympiques a été accueilli avec un cadeau pour les nageurs comme Mireia Belmonte, qui lors des Coupes du monde 2017 a été proclamée vice-championne sur cette distance. Cela lui a donné l’occasion de l’ajouter à son répertoire olympique.

C’est l’un des trois tests qui a été respecté à Tokyo mais n’a pas pu obtenir le fruit souhaité. Belmonte a nagé la dernière des cinq séries éliminatoires. Je savais alors que Pour entrer en finale vous aurez, au minimum, à moins de 16 minutes, quelque chose qu’il avait fait cinq fois dans sa carrière, et scratch une seconde de plus. Elle s’était qualifié pour Tokyo en décembre dernier avec une note de 16:05, et sa meilleure note est 15:50, qui était l’argent dans ces Coupes du monde. Le pus est entré autant que possible.

Il a nagé avec des personnes importantes, dont Katie Ledecky, bien que l’Américaine, qui en était à sa troisième course du jour -Le matin à Tokyo la finale du 400 libre et l’après-midi les qualifications du 200- ce n’était pas une référence adéquate. Le plus direct était la hongroise Anja Keseli, dans une rue voisine. Mais les Magyars ont vite décollé, Mireia était dans le no man’s land pour 1. Son passage dans le 800 (8:36) n’offrait plus de belles perspectives, ce qui se confirmait en ne sachant pas nager négativement, comme elle le fait habituellement dans les tests longue distance.

son le dernier temps, 16 :11,68, l’a placée en quinzième position. Le ‘lièvre’ Keseli a été confirmé comme le bon. Le Hongrois a été dépassé dans les derniers mètres par l’Australien Klah Melverton, qui s’est ainsi emparé de la dernière place à la finale (15 : 58.96). Le plus rapide était Ledecky, avec une excellente note de 15 : 35,35, seulement à sa portée jusqu’à présent, et apparemment sans forcer la machinerie.

Jimena Prez, avec un temps accrédité en décembre de 16h08, a fait 16h15,99 au tour précédent (dix-huitième).