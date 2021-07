Natation | Jeux Olympiques : Nicols Garca, la révélation de la natation espagnole à Tokyo après l’obtention d’un diplôme : “Il a combattu avec les grands”

Mis à jour 30/07/2021 – 05:37

Nicolas Garcia J’étais huitième en finale de 200 de retour ce vendredi à Tokyo, “plus qu’un rêve devenu réalité” pour ce nageur espagnol qui a surpris avec ses débuts olympiques en natation.

“Je suis très heureux de tout ce que j’ai accompli. Je n’aurais pas cru que j’avais fait un huitième, peut-être améliorer la marque oui. Je l’ai pris comme en demi, la même chose mentalement. En raison des circonstances, je n’ai pas obtenu la même chose du temps mais je suis content de rivaliser avec les meilleurs. L’accumulation des efforts influence. Je suis très content d’être à la hauteur des coéquipiers. Le bilan de la saison est exceptionnel, je n’ai rien à redire. Tous les championnats ont servi pour en arriver là. gamme à d’autres disciplines, mais pour l’instant, cela a été une surprise d’arriver ici », a-t-il souligné à Radio MARCA après avoir terminé le test.

“Plus que la marque, il me reste d’avoir été là-bas et de pouvoir me battre avec tous ces gens formidables que je vois sur l’écran de ma maison depuis longtemps”, a déclaré le nageur à un groupe de journalistes enthousiastes, qui a affronté cette finale comme un apprentissage supplémentaire. et où elle s’est mesurée avec le champion olympique, le Russe Evgeny Rylov et le finaliste américain Ryan Murphy.

Asumi est définitif sans pression, admet-il, et estime que les tribunes vides ont été “un soulagement”, même si je sais qu’il aurait aimé avoir la famille à ses côtés. Bientôt, il retourne en Espagne et espère le célébrer avec sa famille et continuer à apprendre à « se rendre non seulement à Paris, mais aussi aux compétitions européennes et mondiales ».