Natation | Jeux olympiques : Nicols Garca nage la finale du 200 m dos à ses premiers Jeux

Des trois nageurs espagnols qui aspiraient à se qualifier pour leurs finales olympiques respectives ce matin heure espagnole, Seul le plus jeune, Nicols García, l’a fait au 200 mètres dos. Hugo Gonzlez de Oliveira n’a pas progressé dans les 200 styles, épreuve dont il est l’actuel champion d’Europe, ni Jessica Vall au 200 brasse.

En un peu plus de six mois, le Madrilène Nicols García est passé d’un nageur prometteur dans la catégorie des jeunes absolus de l’équipe nationale à une finale olympique. Le nageur du club Gredos San Diego a terminé troisième de sa demi-finale et cinquième parmi ceux classés pour la finale, abaissant son meilleur temps de sept dixièmes (1: 56.35), une marque déjà de notoriété internationale, le meilleur d’un Espagnol avec un maillot de bain en textile, dépassant même le record du monde établi par Martn Lpez Zubero il y a 30 ans.

Le plus jeune, 19 ans et membre inexpérimenté de l’équipe nationale espagnole se comporte à Tokyo comme s’il avait l’expérience de nombreuses batailles derrière lui. Dans les manches qualificatives, il est parti pour tous, pour ne pas être en reste au premier changement, quitte à risquer d’éclater prématurément. Je l’ai évité. Et en demi-finale, nageant dans le couloir 1, il a fait une course intelligente. Bien qu’habitué à très bien nager la deuxième partie du 200 dos, il est reparti rapidement pour ne pas risquer d’être décroché et est passé au milieu de l’épreuve bien placé, troisième, et avec un partiel rapide (56,68). Dans le long métrage suivant, il ralentit quelque peu son rythme ; décerné deux positions en échange du maintien de ses énergies pour les libérer dans les 50 derniers, où il a de nouveau progressé.

Seuls le Britannique Luke Greenbank et le champion olympique Ryan Murphy l’ont dépassé. Nicols est sorti de la piscine à côté de l’américain et le contraste entre leurs physiques est brutal. Murphy, un athlète en plein essor et au physique développé, et l’Espagnol, à ses premiers Jeux, encore un garçon maigre qui a un long chemin d’amélioration devant lui.

L’espaldista célèbre sa marque en demi-finale

Le premier pas a été fait avec beaucoup d’aplomb. Il n’est pas à la portée de n’importe qui de se qualifier pour une finale olympique dès sa première apparition. Vous avez mérité le droit d’en profiter, sans objectifs ni pressions spécifiques. Mais vu son caractère, Nicols ira nager sans complexes.

À Hugo Gonzlez de Oliveira l’attendait dans les 200 stylesMais il n’était pas le seul candidat fort à être laissé de côté. Des personnes de la stature de l’Australien Mitch Larkin ou du champion à Tokyo des 400 styles, l’Américain Chase Kalisz, n’ont pas non plus fait la passe.. En échange Il y a le très vétéran hongrois Laszlo Cseh, à 35 ans, qui a encore une fois donné une leçon de compétitivité.

Hugo a nagé la deuxième demi-finale, avec de belles perspectives, car le premier n’avait pas eu un niveau trop élevé, bien au contraire. Avec 1:57 “court”, il avait le chemin de la finale, et il est venu faire un record pour l’Espagne il y a un mois et demi avec une seconde de moins. Mais sa carrière ne s’est pas développée comme il aurait fallu. Prudent dans le papillon, il n’a pas pu progresser assez sur le dos et la brasse pour se rapprocher des premières positions de uUn test mené par l’Américain Michael Andrew avec des passes en dessous du record du monde. Mais il n’était pas la référence valable. Hugo a été le deuxième nageur le plus rapide au crawl, deux secondes et demie de moins qu’Andrew, mais cela ne lui a pas suffi pour améliorer les positions et il a terminé sixième (onzième au total) avec un temps de 1:57.96, “lent” pour celui qui visait à nager en 1: 55 dans ces Jeux. “C’était un effort complet, mais je peux faire mieux que ces résultats”, a déclaré Hugo en zone mixte après sa carrière. Terminer par une finale olympique, celle du 100 m dos, mais le sentiment demeure qu’une opportunité d’être haut s’échappe.

Hugo, au terme de sa demi-finale des 200 styles

Également Jessica Vall a des raisons de croire qu’une finale du 200 brasse lui a glissé entre les doigts. Avec son temps en playoffs (2:23.31) il l’aurait fait, puisque la coupe des huit meilleurs était en 2: 23.73. Mais la natation n’est pas une science exacte, chaque course est une page blanche à écrire, et Jessica cette fois n’a pas pu répéter ces secondes 100 mètres qui la caractérisent et est resté sur la route avec une note de 2: 24.87 que la treizième place. Rester en compétition pour nager le relais mixte des styles 4×100.