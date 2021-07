Natation | Jeux Olympiques : Titmus et Ledecky pleurent leurs 200 et 1500 victoires en nage libre historiques

En un peu plus d’une heure Katie Ledecky, la meilleure bibliothécaire de l’histoire, a été encadrée dans sa réalité actuelle sur la scène internationale. Défendre le titre olympique du 200 mètres nage libre obtenu il y a cinq ans à Rio et également pourchassé pour être le premier champion du 1500, au début de cette distance aux Jeux. Une nouvelle génération l’a fait chuter du podium lors de la première des finales, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Dans toutes les épreuves qu’il a disputées depuis qu’il s’est étonné dans sa présentation à Londres 2012, mais il garde toute sa validité en arrière-plan, qu’il a remporté avec autorité. C’est à nouveau l’Australienne Ariarne Titmus, qui l’avait détrônée dans le 400 libre, qui hérite de la couronne dans le 200. Deux titres d’un immense prestige qui l’ont intronisée comme la nageuse du moment.

Contrairement au test 400, le combat ne se limite pas à eux deux dans la distance inférieure. D’autres grands spécialistes avaient un rôle à jouer, comme la femme qui a posé le cap de cette épreuve depuis quinze ans, Federica Pellegrini, ou encore la nageuse hongkongaise Siobhan Haughey, qui a dominé la courte saison de piscine.

Titmus, possédant une fin irrésistible, continua à rôder comme le Canadien Penny Oleksiak, et Haughey lui a fait la course à un rythme qui lui convenait pour vaincre ses rivaux, y compris Ledecky. Haughey a affronté le dernier lancer en tête avec une demi-seconde d’avance, mais dans ces cinquante derniers mètres Titmus a bondi de manière incontrôlable pour gagner avec la troisième marque de l’histoire, 1: 53,50 -Elle l’a fait il y a un mois et demi dans ses ‘essais’, 1:53.09- dans une course au millimètre pour sa part, nageant ses trois derniers sets en même temps (28.81, 28.85 et 28.80). Le nouveau champion olympique, qui a Rafa Nadal et Ledecky elle-même comme idoles, joint son nom à ceux de son compatriote Shane Gould (1972) et de l’Américain (2016) comme seuls vainqueurs des Jeux Olympiques des deux distances. Ce n’est que lorsqu’il s’est fondu dans une étreinte avec son entraîneur après avoir récupéré sa médaille d’or que l’émotion que cet exploit a produit en lui est apparue.

Titmus et Ledecky, à la sortie de la finale du 200 libre

Haughey, une nageuse qui a développé son potentiel à l’Université du Michigan, a battu le record d’Asie (1 : 53,92), et qui lui a valu l’argent, et Oleksiak, champion olympique du 100 libre à Ro avec 16 ans, complète le podium (1 : 54,70). A l’extérieur se trouvaient Ledecky, qui n’a pas pu approcher ses meilleures notes sur cette distance, et l’honorable Pellegrini dans la dernière fin de sa carrière. Parti à la nage sur le point d’avoir 33 ans, avec le record du monde en vigueur et un palmarès inégalé dans ce test.

Ledecky, dans son terrain de jeu

Katie Ledecky a eu peu de temps pour assimiler physiquement et mentalement sa défaite au 200 m libre, et affronter 1500, une distance dans laquelle il n’admet aucune interférence.

Toujours sous l’effet du burn-out 200 gratuit, peut-être plus émotionnellement que physiquement, Rien de plus lent que dans les manches, où il avait établi le record olympique (15 : 35,35). Mais sa note de 15 : 37,34, sa onzième, reste en dessous du seuil de tout autre nageur.

La victoire l’introduit dans la relation réduite de Champions olympiques dans trois Jeux différents. L’Américaine, consciente de ce que cela signifie, des milliers de kilomètres nagés pour arriver là où elle l’a fait, l’a célébrée et a remis ses lunettes opaques dans un geste de pudeur pour cacher les larmes qui lui échappaient d’émotion.

Dans son sillage ont été suivies les alternatives entre plusieurs nageuses qui aspiraient à accompagner la reine sur le podium. Il a été sa compatriote Erica Sullivan (15:41,41) celui qui a nagé le plus vite la dernière partie de la course et a dépassé L’Allemande Sarah Kohler (1 : 42,91). La championne du monde, l’italienne Simona Quadarella -J’ai obtenu ce titre en 2019 en raison de l’incompréhension de Ledecky, indisposée- elle s’est évanouie après mille mètres et je ne peux être que cinquième.

CLASSEMENTS

Finales

Hommes

200 m papillon

1. Milak (HUN), 1 : 51,25 ; 2. Honda (JAP), 1: 51.25 (record olympique); 2. Honda (JAP), 1 : 53,73 ; 3 Burdisso (ITA), 1 : 54,45 ; 4. Kenderesi (HUN), 1 : 54,52 ; 5. Le Clos (SAF), 1 : 54,93 ; 6. De Deus (BRA), 1 : 55,19 ; 7. Bentz (États-Unis), 1 : 55,46 ; 8. Chmielewski (POL), 1 : 55,88.

4x200m libre

1. Grande-Bretagne (Dean, Guy, Richards, Scott), 6 : 58,58 (Record européen) ; 2. Russie (Malyutin, Girev, Rylov, Dovgalyuk), 7 : 01,81 ; 3. Australie (Graham, Chalmers, Incerti, Neill), 7 : 01.84 ; 4. États-Unis, 7 : 02,83 ; 5. Italie, 7 : 03.24 ; 6. Suisse, 7 : 06.12 ; 7. Allemagne, 7 : 06,51 ; 8. Brésil, 7 : 22.08.

Femmes

200m libre

1. Titmus (AUS), 1: 53.50 (record olympique); 2. Haughey (HKO), 1 : 53,92 ; 3. Oleksiak (CAN), 1:54,70; 4. Yang (CHN), 1 : 55,01 ; 5. Ledecky (États-Unis), 1 : 55,21 ; 6. Seemanova (CHE), 1 : 55,45 ; 7. Pellegrini (ITA), 1 : 55,91 ; 8. Wilson (AUS), 1 : 56,39.

styles de 200m

1. Ohashi (JAP), 2 : 08,52 ; 2. Laver (États-Unis), 2 : 08,65 ; 3. Douglas (États-Unis), 2 : 09.04 ; 4. Bois (GBR), 2 : 09.15 ; 5. Yiting Yu (CHN), 2 : 09.57 ; 6. Pickrem (CAN), 2 : 10,05 ; 7. Hosszu (HUN), 2 : 12,38 ; 8. Wilson (GBR), 2 : 12,86.

1 500 m libres

1. Ledecky (États-Unis), 15 : 37,34 ; 2. Sullivan (États-Unis), 15 : 41,41 ; 3. Kohler (ALE), 15 : 42,91 ; 4. Jianjiahe Wang (CHE), 15 : 46,37 ; 5 . Quadarella (ITA), 15 : 53,97 ; 6. Melverton (AUS), 16 : 00.36 ; 7. Kirpichnikova (RUS), 16 : 00,38 ; 8. Gough (AUS), 16 : 05.81