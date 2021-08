Natation | Jeux Olympiques : Tokyo 2020 s’excuse après avoir confondu l’Ukraine avec la Russie sur le podium

in

Les organisateurs des Jeux de Tokyo se sont excusés jeudi pour avoir introduit le Les nageuses ukrainiennes Marta Fiedina et Anastasiya Savchuk en tant que Russes lors de la cérémonie du podium de la natation artistique.

Il s’agit “d’une erreur purement opérationnelle”, a déclaré le porte-parole du comité d’organisation Masa Tanaka, exprimant ses excuses lors de la conférence de presse quotidienne. Cependant, il s’agit d’une décision très délicate en raison des tensions diplomatiques entre l’Ukraine et la Russie.

La Russie a annexé la région ukrainienne de Crimée peu après les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi 2014 et le conflit entre les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russes se poursuit dans la région orientale du Donbass, près de la frontière que les deux pays partagent.

Svetlana Romashina et Svetlana Kolesnichenko, représentantes du Comité olympique russe, ont remporté l’or en C en natation artistique, tandis que le couple ukrainien, Fiedina et Savchuk, a accroché le bronze, bien qu’ils aient également été annoncés comme membres du Comité olympique russe.

“Dans la publicité française, il aurait dû dire Ukraine, mais ils ont dit COR (les initiales du comité russe)”, a noté Tanaka. Les publicités sur les sites olympiques sont faites en japonais, anglais et français, la langue maternelle du mouvement olympique moderne. “Les gens ont remarqué et la personne en charge des publicités s’est excusée”, a déclaré Tanaka. “Je profite également de cette opportunité aux membres de l’équipe ukrainienne.”