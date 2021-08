Natation | Jeux Olympiques : Un kinésithérapeute espagnol après le succès de Yufei Zhang, la nouvelle star de la natation

“Je l’appelle ma petite soeur chinoise”, dit avec affection Marta Gmez. Le physiothérapeute espagnol est l’un des éléments clés du succès de Yufei Zhang à Tokyo. Le nageur chinois, qui souffrez de scoliose dès la naissance, a ébloui aux Jeux en accrochant deux médailles d’or (200 m papillon avec record olympique et relais 4×200 m nage libre avec record du monde) et deux d’argent (100 m papillon et 4×100 m styles mixtes). Dans celles de Ro, elle a terminé sixième de l’épreuve que Mireia Belmonte a alors remportée.

Depuis mai 2019, il est entre les mains de la physiothérapeute espagnole et pour elle, il s’agit de l’un des premiers appels après chaque médaille. Gmez n’a pas pu l’accompagner à Tokyo en raison des restrictions de covid, mais a été en contact quotidien avec elle. « Il me dit que ces succès sont grâce à moi en tant que membre de son équipe »dit-il humblement et fier de ce que Zhang a accompli.

Les espagnols sont arrivés il y a un peu plus de deux ans, le possibilité de travailler en Chine pour le Comité olympique là-bas et, conseillé par le prestigieux Dr Manuel Leyes, a accepté l’offre. Peu de temps après avoir été là-bas, la Fédération de Natation l’a signé. Elle a commencé à soigner divers athlètes mais pendant deux ans, elle s’est concentrée uniquement sur Zhang.

J’ai passé des heures et des heures avec elle dans la piscine à observer ses mouvements pour découvrir où était l’inefficacité Marta Gmez, kinésithérapeute

“J’ai passé des heures et des heures avec elle dans la piscine à observer ses mouvements et à découvrir où l’inefficacité de ses mouvements était pour obtenir les secondes qui vous rendent l’or olympique. Et au gymnase c’était comme une patelle collée à elle car il était très important qu’elle fasse les exercices correctement pour réduire les risques de blessure“, Expliquer.

Confiné à un an et demi

Zhang Il est né avec une courbure anormale de la colonne vertébrale et des douleurs au bas du dos l’ont limité lors de l’entraînement de manière efficace. La femme espagnole, en plus de la soigner sur une civière avec de la physiothérapie traditionnelle, s’est rendu compte qu’elle pouvait améliorer le mouvement de ses hanches.

“Elle était très rigide. Nous avons renforcé les articulations environnantes pour qu’elle puisse bouger cette zone sans douleur. Jusque-là, personne n’avait travaillé sur ses hanches, ses fesses et le bas du dos”, explique-t-il. Oui À six mois, ils ont réussi à faire disparaître la douleur grâce aussi à leur volonté car elle était toujours prête à voler du temps à son repos pour les traitements.

Ça a été très dur d’être confiné un an et demi Marta Gmez, kinésithérapeute

La star chinoise s’entraîne trois heures le matin dans la piscine et trois autres l’après-midi du lundi au samedi. Depuis janvier 2020, en raison de la pandémie, ils sont enfermés dans la base de l’équipe chinoise de natation à Pékin, sans aucun contact avec l’extérieur. Parce qu’ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient même pas commander de nourriture par téléphone. “C’était très dur. J’ai essayé de la motiver. On a joué au tennis de table ensemble, on est allé courir… Et elle adore les jeux vidéo”, raconte Gmez. Avec elle et son coach Rong Cui, elle a formé « une petite famille chinoise » dont elle est très fière.