Natation | Jeux olympiques : Wellbrock balaie le jour où Paltrinieri retombe amoureux

Balayant et sans cérémonie. Le nageur allemand Florian Wellbrock avis dans les tests en piscine des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 de son niveau et l’a confirmé en eau libre. Or olympique avec suffisance et domination dans les 10 kilomètres de la Baha de Tokyo en un jour où le phénomène Paltrinieri réapparu.

Florian Wellbrock a confirmé les sensations montrées après sa médaille de bronze au 1500 m. Il saute à la mer quatre jours plus tard et déploie son arsenal pour dominer. Avec une technique irréprochable il marqua un drapeau à drapeau que l’on dirait dans le monde automobile. L’argent était le hongrois Rasovski étant le meilleur dans la lutte du groupe qui persécute les Teutons.

Même si Wellbrock dominer et mériter l’or, l’histoire de la course correspond au médaillé de bronze, Gregorio Paltrinieri. Le transalpin est revenu au large en faisant sensation et en montant après un départ qui l’a laissé en position retardée. Bronze, son troisième métal en quelques Jeux olympiques après ceux obtenus en Ro et dans la piscine de Tokyo.

Gregorio Paltrinieri

L’histoire de “Grégoire« C’est remarquable parce que ça vient de quelques mois compliqués. Vous avouez, après l’essai, aux médias italiens que c’était un rêve après deux mois en enfer. Concrètement, il a souffert d’une mononucléose qui l’a presque laissé sans ses objectifs principaux, mais il a rendu pour tout la meilleure médaille et le sentiment d’être un nageur spécial.

Alberto Martnez loin de la tête

Nageur de Carthagène, Alberto Martnez, C’était l’option principale pour la natation espagnole en eaux libres. Il n’a pas connu sa journée la plus marquante et a terminé en 18e position. A aucun moment il n’a été à la hauteur du passé monde de 2019 et n’avait pas le choix de rêver d’un diplôme qui au départ était un objectif raisonnable de niveau et de sensations.

Ainsi, les tests de natation dans le Jeux Olympiques de Tokyo 2020.Le marathon en eau libre se consolide Cunha et Wellbrock, tandis que la piscine est partie en tant qu’empereurs pour Caeleb Dressel et Emma McKeon dans la piscine de la capitale du pays du soleil levant.