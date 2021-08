Nate Burkhalter avoue | NowMyism.com

in

Halil Íbrahim Özbay Nate Burkhalter, champion de la quatrième saison d’Exatlón USA.

Depuis la réalité sportive du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, ses quatre lauréats des différentes éditions jusqu’à présent, sont devenus des figures bien-aimées que leurs centaines de milliers de followers accompagnent fidèlement dans chaque rêve qu’ils entreprennent après avoir été couronnés vainqueurs du so. -appelé « La plus féroce compétition de la planète », ce fut le cas de Nate Burkhalter, le vainqueur de la quatrième saison.

EXATLON 4 : en proie à des trébuchements

Sachez que la quatrième saison d’Exatlon États-Unis a été particulièrement complexe, à commencer par l’épidémie de COVID-19 qui a atteint les arènes et touché principalement l’équipe Contendientes, la production et le présentateur de l’époque Erasmo Provenza, qui a démissionné de manière inattendue au programme télévisé. et pour cette raison, le présentateur d’aujourd’hui est Frederik Oldenburg.

Depuis sa création dans la quatrième saison d’Exatlon États-Unis, Nate Burkhalter s’est clairement imposé comme un favori. Avec sa bonne attitude, son éternel sourire, sa force et sa précision face aux circuits, Burkhalter, surnommé “El Latin-Gringo” pour son affinité avec la culture de ses coéquipiers, était en route vers la victoire jusqu’à une blessure dans le circuit de la plage. a mis un frein à son chemin et a rempli son chemin au sein de la compétition d’incertitudes.

Mais après quelques semaines de repos strict, où Nate s’est tourné vers son perfectionnement et sa profonde foi chrétienne, le « Latin Gringo » d’Exatlon United States est revenu avec la force nécessaire pour remporter le quatrième volet d’Exatlon United United.

Mais après avoir remporté la quatrième saison d’Exatlon États-Unis, Nate Burkhalter a commencé une croisade où il a réalisé ses rêves. Il a voyagé dans diverses régions d’Amérique latine pour aider les communautés moins favorisées, et s’est même aventuré dans le septième art avec une petite participation à un film dont le message est très en phase avec les croyances de Nate.

Parallèlement à cela, quelque chose qui a captivé les adeptes de Nate Burkhalter est son honnêteté lorsqu’il partage ses petites réalisations ou même sa vie quotidienne, où il s’entraîne, partage avec ses proches et profite également de professer ses croyances chrétiennes, quelque chose qu’il lui-même a assuré à plusieurs reprises qu’il l’avait aidé à surmonter pendant sa phase de rétablissement, alors qu’il pensait à plusieurs reprises que tout serait terminé pour lui et qu’il quitterait la République dominicaine sans réaliser son rêve.

Qu’avez-vous construit pendant la pandémie de COVID-19?

C’est à travers son profil sur Instagram que Nate Burkhalter a dévoilé son dernier projet qu’il a affirmé avoir réalisé pendant la pandémie. Une salle de sport à domicile ! C’est vrai, à travers plusieurs photos, Nate a accueilli ses followers dans son « Atelier », où il met en pratique différentes « routines de champion ».

« Quelqu’un d’autre a-t-il construit son propre gymnase pendant la course des taureaux l’année dernière ? J’ai investi dans un et maintenant c’est l’endroit pour grandir dans l’esprit, le corps et l’esprit. » Nate Burkhalter

Nous sommes convaincus que ce gymnase à domicile, comme toutes les réalisations de Nate Burkhalter, sera utilisé à bon escient.

Félicitations champion!

