Nate Burkhalter, champion d’EXATLON, lance une autre émission de télé-réalité

Tout au long des cinq saisons du programme de compétition Exatlon États-Unis, nous avons vu différents guerriers remporter la victoire et devenir champions des différentes éditions. Parmi eux, l’un des plus emblématiques et aimés du public est peut-être le soi-disant “Gringo latin” Nate Burkhalter, qui, avec sa bonne attitude, son sourire éternel et ses impressionnantes compétences athlétiques et sportives, a réussi à être couronné vainqueur très quatrième saison difficile, qui a dû être prolongée en raison des assauts du COVID-19.

De quelque chose s’il ne fait aucun doute, et c’est que Nate Burkhalter a su relever les différents défis professionnels qui lui ont été présentés tout au long de sa vie, réussissant chacun d’eux, toujours de la main de Dieu, et de sa profonde foi qu’il professe à chaque instant de sa vie. L’année en cours en est un exemple clair, Burkhalter a eu une petite participation dans un film, et depuis hier, il a entamé sa septième saison dans le programme d’obstacles. et des défis sportifs dans le style d’Exatlon, “American Ninja Warrior”, du réseau sœur de Telemundo, la maison d’Exatlon, NBC.

Nate Burkhalter a déjà commencé un nouveau chapitre

Mais une fois la page tournée et le triomphe d’Exatlon USA savouré, Nate Burkhalter était prêt à savourer de nouveaux défis et à surmonter de nouveaux obstacles. Pour cette raison, lorsqu’il a eu l’opportunité de revenir au programme où toute son aventure a commencé, American Ninja Warrior, pour une septième fois, il l’a accepté sans réfléchir. À ce sujet, au moment où il s’exprimait via son profil Instagram :

Concernant ce nouveau départ, au moment de l’annoncer, il était très reconnaissant d’une nouvelle opportunité de concourir, soulignant la qualité des athlètes impliqués dans cette édition et a déclaré qu’une telle expérience n’est jamais prise à la légère, il l’assume avec tout l’engagement que représente, surtout après avoir été rejeté les deux premières années où il a participé.

Mais le 31 mai, avec une photo dynamique où il est vu dans son élément, évitant un obstacle, Nate Burkhalter a demandé à ses followers de se préparer à l’accompagner dans un nouveau défi sur American Ninja Warrior de NBC.

« Voyez-moi ce soir à @nbc pour le début de la saison de @ninjawarrior ! Je suis excité de concourir pour ma septième saison et je me sens dans la meilleure forme de ma vie ! J’ai hâte de voir jusqu’où je peux me pousser sur le terrain et essayer de sonner une autre cloche ! Gardez un œil sur certains des nouveaux entrants pour montrer ce qu’ils ont ! Ce sera une nouvelle saison passionnante et je suis toujours très reconnaissant de faire partie de quelque chose de si spécial ! Je suis très reconnaissant que Dieu m’ait donné l’opportunité de participer à de grands spectacles comme Ninja Warrior et @exatlonestadosunidos. Ma vocation est d’ÊTRE LA LUMIÈRE !” Nate Burkhalter a déclaré dans son message.

De là, nous envoyons toutes les meilleures énergies au champion d’EXATLON 4 USA, afin qu’il porte cette participation au triomphe auquel il nous a constamment habitués.

Frappez tout, champion !

