Nate Burkhalter invite ses followers

Telemundo Nate Burkhalter est un ingénieur et philanthrope américain Nate Burkhalter, 27 ans, est un champion de course spartiate basé à Houston, au Texas. Il est six fois finaliste d’American Ninja Warrior.

Le champion de la quatrième saison du programme de compétition, Exatlon États-Unis, Nate Burkhalter, a profité de ses réseaux sociaux, où il est très actif, pour inviter ses centaines de milliers de followers.

L’invitation en question, bien que n’allant pas très loin, semble être un appel à des connexions plus significatives à travers des conversations sur différents sujets qui sont importants pour toutes les personnes impliquées.

Le message que Nate a écrit pourrait être considéré comme une invitation directe à établir un lien définitif :

« Si vous et moi nous asseyions pour prendre un café (en tant qu’amis), de quoi voudriez-vous me parler ? Aventures ? Athlétisme? Voyages missionnaires ? Émissions de télévision? Entreprise? Voyage? Et la santé? Persévérance et amélioration ? Conseil de vie ? Parlons-nous de politique ? Théories du complot? C-19? La pandémie ? Art et musique ? Qu’en est-il des choses plus profondes comme le but et les raisons de vivre ? Y a-t-il une vie après la mort? Suicide, religion, Dieu Jésus ? La Bible? Faites une différence? Aimeriez-vous entendre des histoires de mes expériences de vie? De quoi voudriez-vous me parler ? Faites-le moi savoir ci-dessous ⬇️ et nous aurons peut-être cette conversation un jour ! Si vous n’avez pas de café, que diriez-vous de me dire quelle est votre boisson préférée en discutant avec quelqu’un ?”

Ce n’est pas la première fois que le « Latin Gringo » se soucie d’aller plus loin avec ses adeptes, et de tisser des liens plus profonds. Depuis son passage à travers la quatrième saison de la soi-disant “concurrence la plus féroce de la planète”, Nate a été très clair en établissant son objectif et en utilisant la plate-forme qu’Exatlon États-Unis lui a laissée comme moyen de porter un message d’aide aux moins privilégiés, de beaucoup de foi et de la façon dont un sourire peut vous emmener très loin.

Favori depuis le début

Un grand favori depuis qu’il a mis le pied en République dominicaine, Nate Burkhalter s’est imposé comme l’un des meilleurs de l’équipe Famosos grâce à ses vastes compétences athlétiques et à son instinct très développé qui l’a fait grandir dans la soi-disant « compétition la plus féroce au monde. . planète”.

Bien sûr, comme dans Exatlon USA, on a appris à s’attendre à l’inattendu, une blessure au redoutable circuit de plage a maintenu Nate Burkhalter en cure de désintoxication pendant plusieurs semaines et a compromis sa permanence, mais sa force physique et spirituelle inépuisable était plus forte. . La pause n’a servi qu’à Nate Burkhalter pour revenir plus fort que jamais et finir par soulever le trophée convoité Exatlon 4 USA.

Depuis, la vie lui sourit de plus en plus. Il a fait un voyage dans différents endroits d’Amérique latine, il a donné des conférences de motivation, il a même participé au cinéma avec un petit rôle dans un film où le message principal est la foi et l’espérance.

Bien que nous ne sachions toujours pas comment se déroule cette “invitation” que Nate Burkhalter a faite à ses disciples, nous sommes sûrs que ce sera quelque chose qui continuera à porter son message d’amour, de foi et de croissance personnelle profonde parmi nous.

Nous ne pouvons pas attendre!

