Nate Burkhalter : Qu’avez-vous construit dans EXATLON 4 USA ?

Halil Íbrahim Özbay Nate Burkhalter, champion de la quatrième saison d’Exatlón USA.

Alors que la cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon États-Unis, se rapproche de plus en plus de la fin, les champions des saisons précédentes commencent à se souvenir de tant d’expériences dans une compétition où non seulement ces guerriers sont évalués dans des conditions extrêmes, plutôt, leurs compétences sportives et stratégiques seront mises à l’épreuve en route pour remporter le prix final en espèces et le trophée tant convoité qui aura déjà des propriétaires le 23 août, lors de la spéciale de trois heures qui clôturera une saison qui marquera un définitif avant et après.

Nate Burkhalter : Un champion très apprécié !

Mais la cinquième saison d’Exatlon États-Unis n’a fait que suivre le train de polémiques qu’a amené la quatrième édition, qui a été en proie à des situations déjà connues de tous, comme les nombreuses blessures que nous avons également vues dans l’édition qui se terminera bientôt, mais également une épidémie de COVID-19 parmi les athlètes, l’équipe de production et même l’hôte de la compétition de l’époque, Erasmo Provenza. Qui a également soudainement démissionné de son poste d’animateur de l’émission, aujourd’hui dirigée par Frederik Oldenburg.

Mais tout cela n’a pas arrêté Nate Burkhalter. Le champion d’obstacles, connu pour sa participation à d’autres programmes de compétition, a décidé de venir à Exatlon USA par amour profond pour la culture latino, et le résultat ne pouvait être meilleur. Malgré une blessure grave sur le circuit de la plage qui lui a presque coûté son séjour, ses performances impeccables et sa bonne attitude l’ont fait mériter le trophée et après un combat intense contre sa coéquipière, Alondra “Nona” González, Nate est devenu le vainqueur, au le goût de tous ses pairs et du public.

En sortant de la compétition, Nate n’a pas été mesuré à raconter ses différentes expériences et comment sa foi chrétienne l’a aidé à continuer à se concentrer sur la victoire, à tel point qu’il a même révélé un projet qu’il a réalisé avec plusieurs de ses coéquipiers, lors de son séjour dans le cabane inconfortable au milieu de la jungle.

Qu’avez-vous construit pendant votre séjour chez EXATLON 4 USA ?

Nate, avec le bien-aimé “Le Seigneur des Anneaux” Tommy Ramos et avec l’aide d’autres compagnons de la quatrième saison, tels que Fernando Lozada et “El Maza” Rodriguez, a construit une “maison dans les arbres”, mais en prenant le fait très au sérieux que c’était dans un arbre, car selon Nate lui-même, il faisait 30 pieds de haut !

« Nous l’avons construit en secret, en collectant des morceaux de bois que nous trouvions sur les différentes pistes de course sur lesquelles nous concourions chaque jour. Il m’a fallu environ 6 semaines pour construire et terminer, et c’était 3 étages ! 30 PIEDS DE HAUT, et la majeure partie a été construite avec de la pierre au lieu d’un marteau, et de vieux clous que j’ai trouvés dans le sol autour d’anciens chantiers de construction ! » Nate Burkhalter a écrit.

Les messages des amis et followers du champion surnommé « Latin Gringo » n’ont pas attendu, le félicitant non seulement d’avoir parlé du projet, mais d’avoir partagé l’intégralité de la vidéo sur sa chaîne YouTube que vous pouvez voir ici :

Jouer

Cabane dans les arbres d’Exatlon ! La cabane dans les arbres de Nate Burkhalter avec Tommy Ramos. T4 USAI a construit une cabane secrète dans les arbres pendant ma saison sur Exatlón États-Unis en 2020 ! Voici l’histoire des coulisses de ce qui n’a jamais été diffusé à la télévision !

Félicitations champion!

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires