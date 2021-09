Nate Burleson lors de son premier jour avec ‘CBS Mornings’ et pourquoi ce nouveau travail compte tant pour lui

in

Il y a un peu plus de sept ans, Nate Burleson a été exclu des Cleveland Browns et a finalement pris sa retraite de la NFL.

Appeler son ascension au co-animateur de CBS Mornings météorique est un euphémisme.

Il a passé cinq ans avec Good Morning Football du réseau NFL avant de se retirer pour rejoindre l’émission matinale de CBS après avoir passé des années sur le réseau The NFL Today. Tout ce travail acharné, comme il l’a dit à For The Win quelques heures seulement après avoir terminé sa première émission CBS Mornings mardi, a sérieusement porté ses fruits.

Voici plus de questions-réponses dans lesquelles Burleson a expliqué ce que son nouveau travail signifie pour lui, pourquoi les anciens joueurs de la NFL comme lui sont doués pour l’hébergement, et plus encore.

(Cette interview a été éditée et condensée.)