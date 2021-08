Nate Burleson quitte GMFB pour CBS ce matin, prononce un discours à l’antenne

Pendant cinq ans, Nate Burleson a été derrière le grand bureau de Good Morning Football tous les matins avec Kay Adams, Peter Schrager et Kyle Brandt pour parler de tout ce qui concerne la NFL (et en dehors de la ligue).

Mercredi, CBS a annoncé que l’animateur et analyste de The NFL Today rejoindrait CBS This Morning avec Gayle King et Tony Dokoupil en septembre.

Burleson – un ancien receveur de la NFL – a abordé le mouvement à l’antenne lors du GMFB de mercredi dans un discours sincère, notant à quel point la décision était difficile et comment il reviendrait dans l’émission à l’occasion, mais pas tous les jours.

« Ce n’est pas un adieu, dit-il. « C’est juste que je te verrai plus tard.

Ce n’est pas au revoir, c’est à plus tard. Tellement fier de notre gars @nateburleson. pic.twitter.com/tgBBAauKCf – GMFB (@gmfb) 11 août 2021

