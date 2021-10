Lire du contenu vidéo

Jon Grudenle temps dans la NFL pourrait être terminé pour de bon… c’est ce que dit Nate Burleson, qui raconte TMZ Sports il n’est « pas sûr » que la ligue reprenne jamais l’entraîneur.

Moins de deux semaines après que l’homme de 58 ans a quitté son poste de chef des Las Vegas Raiders en raison d’e-mails grossiers qu’il a envoyés entre 2011 et 2018 … nous avons demandé à Burleson à LAX s’il pensait qu’il y avait un moyen pour Jon d’en obtenir un autre concert dans la ligue.

La star de la télévision devenue star de la télévision a reconnu que le temps guérissait toutes les blessures … mais il a ajouté qu’il n’était tout simplement pas sûr que Gruden puisse rebondir après le scandale – étant donné le langage raciste, homophobe et misogyne qu’il a utilisé dans les messages en ligne.

« La ligue est à 75 pour cent noire et certains de ces mots peuvent être interprétés comme racistes, insensibles », a déclaré Burleson. « Et, Carl Nassib est un joueur ouvertement gay. Et les mots qui [Gruden] utilisé pour parler de Michel Sam, ça fait vraiment mal au cœur d’entendre. »

Nate a ajouté : « C’est une ligue inclusive. Et je pense que c’est ce dont nous sommes fiers. Je ne sais pas si nous le reverrons dans la ligue. Je ne suis pas sûr. »

Pour ce qui est de La demande de Gruden qu’il a déclaré plus tôt cette semaine que « la vérité éclatera » … Burleson a déclaré: « Il y a une part de vérité dans ces e-mails. C’est pourquoi c’était si décourageant. »

Jon a s’est excusé pour les messages – disant qu’il était « désolé » dans sa déclaration de démission – et ses amis proches, comme André Rison, a dit ils ne croient pas c’est un raciste ou un homophobe.

Seul le temps nous dira si cela suffira à convaincre un autre propriétaire de lui donner une autre chance.