Nate Diaz a décidé de célébrer la confirmation du combat le plus lucratif de sa carrière avec une bagarre dans les coulisses contre une « maison en briques de 300 livres ».

Le natif de Stockton n’a jamais été du genre à respecter les règles, mais sa décision d’avoir une ferraille avec le frère de Clay Guida à l’UFC 199 quelques heures seulement après la confirmation de son match revanche avec Conor McGregor peut certainement être décrite comme mal avisée.

. Jason Guida (à gauche) et Clay Guida (à droite) ont eu une bagarre dans les coulisses avec Nate Diaz à l’UFC 199

Après avoir choqué le monde à l’UFC 196 contre McGregor avec un préavis de seulement 11 jours, Diaz a été opposé à l’Irlandais à l’UFC 202 en août 2016 et le combat a été officiellement annoncé à l’UFC 199.

L’événement principal a été titré par Michael Bisping, de l’Angleterre, alors qu’il battait Luke Rockhold lors de l’événement principal lors de leur match revanche pour le titre des poids moyens de l’UFC.

Cependant, il y avait aussi une bataille secrète dans les coulisses entre Jason Guida et Diaz après la défaite de son frère Clay contre Brian Ortega.

Selon l’entraîneur de l’équipe Alpha Male, Justin Buchholz, Diaz et Guida semblaient vouloir une revanche après leur combat de 2009, qui s’est terminé par une victoire par décision partagée pour «The Carpenter».

. Diaz (photographié avec l’acteur Charlie Hunnam) était à l’UFC 199 pour célébrer la confirmation avec sa revanche contre Conor McGregor à l’UFC 202

« C’était la première fois que je me retrouvais coincé avec le frère de Clay, Jason Guida, et c’est une maison en brique de 300 livres … un énorme mec de merde », a déclaré Buchholz à Stud Radio.

«Je parlais à (Darren) Elkins et il était comme ‘oh mec il est fou, tu le connais?’ et je me suis dit « non, c’était la première fois que je le rencontrais. » Et il a dit ‘oh mec, vous en avez un.’

«Après que Clay se soit arrêté et que les médecins courent et quoi que ce soit d’autre, ils gardent les coins hors de la cage, et je me retourne et l’un des tabourets de l’UFC – ils ont comme quatre tabourets là-bas sur lesquels les gens peuvent s’asseoir – c’était juste brisé en six morceaux.

«Jason l’a attrapé et l’a déchiqueté en lambeaux ou il l’a claqué. Mais son frère vient de s’arrêter alors il s’envole de la poignée, juste émotionnel.

. Guida et Diaz se sont battus à l’UFC 94 en 2009

«Nous marchions dans le dos après et Clay était devant tout le monde. C’était Clay, Danny (Castillo), Jason et ensuite moi. J’étais à l’arrière.

«Et Nate est sorti d’une salle de bain dans le couloir et Clay lui a dit quelque chose. Clay était déconcerté à ce moment-là et il a dit quelque chose à Nate, il était tout comme ‘Je vais te baiser à nouveau’, ou quelque chose comme ça.

«Je n’ai pas vu ce que Nate a fait mais Danny m’a dit que Nate souriait en quelque sorte comme ‘quelle mère f *****? Est-ce que tu plaisantes?’ parce qu’il n’y avait aucune raison pour que cette merde descende comme ça.

«Puis Jason et Nate se sont lancés dans le coup. Je ne sais pas ce qui s’est passé mais Jason se précipite sur Nate et essaie de le mettre contre le mur, et Nate l’a mis dans un corps à corps.

. « The Carpenter » a remporté la victoire sur le natif de Stockton et ne l’a jamais laissé l’oublier

. – Contributeur Diaz et McGregor est l’une des querelles les plus légendaires de l’UFC

«Comme 50 personnes de l’UFC se précipitent dans ce truc et je me tiens au milieu en criant ‘Non!’

«C’est f ***** qui tombe. Clay attrape Jason, un groupe de personnes attrape Nate, ils essaient de se tuer pendant 30 ou 40 bonnes secondes.

«Ils se séparent. Clay a Jason et les gens ont Nate. Je regarde Nate et je le regarde comme une putain de merde, nous n’essayons pas de nous battre. Je ne sais pas ce qui s’est passé. »