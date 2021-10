On dit à Nate Diaz de quitter l’UFC afin d’obtenir un match de boxe plus lucratif avec Jake Paul, plutôt que de poursuivre une trilogie Conor McGregor.

Le joueur de 36 ans a encore un combat sur son contrat actuel avec la promotion ayant combattu depuis 2007.

Nate Diaz a un combat restant sur son contrat UFC

Dana White a admis que lui et les marieurs travaillaient sur un combat pour Diaz, mais cela pourrait bien être sa dernière apparition dans l’Octogone.

Il a été largement suggéré qu’un troisième combat avec McGregor aurait lieu avant que les deux hommes n’arrêtent leur carrière respective après deux combats à succès en 2016.

Cependant, alors que l’Irlandais se remet toujours d’une jambe cassée subie en juillet, cela met sérieusement en doute la trilogie, Diaz n’attendant probablement pas.

Josh Thomson, le seul homme à avoir éliminé le natif de Stockton, pense qu’un combat de boxe avec la star de YouTube Paul appelle.

Jake Paul a pris d’assaut le monde de la boxe et a une fiche de 4-0 en tant que combattant

Il a dit ‘Pesée‘ : « Il quitte l’UFC, il combat Jake Paul. Arrête, d’accord. C’est son dernier combat, il ne combat plus à l’UFC. Il va partir et il va combattre Jake Paul.

«Il essaie juste de se battre pour sortir, il en a fini avec le MMA. Il sait que ce combat va le faire doubler alors il ferait [against McGregor].

« Conor n’est plus ce tirage au sort qu’il était autrefois. Conor ne peut pas sortir de son contrat, il est sur un contrat de huit ou dix combats je crois. Il est donc coincé avec l’UFC pour toujours.

« Parlant du point de vue de Nate, je pense que Nate va partir et finir par combattre Jake Paul en boxe. »

Diaz vs McGregor est l’une des querelles les plus légendaires de l’UFC

Bien que Diaz et Tony Ferguson aient parlé de se battre sur les réseaux sociaux, White a insisté sur le fait que le combat n’est actuellement pas discuté.

Le combattant 21-13 reste l’un des plus gros tirages du sport, même après avoir perdu contre Leon Edwards en juin à l’UFC 263.

Et Thomson pense que Diaz peut attirer McGregor dans un match de boxe, plutôt que de se battre dans l’Octogone, et tripler son salaire habituel.

« Je sais qu’il peut gagner entre 10 et 15 millions de dollars de plus pour faire ce combat contre lui face à Conor et gagner 2 millions de dollars, peut-être 4 millions de dollars », a-t-il poursuivi.

Thomson a éliminé Diaz en 2013

« Pourquoi? Quand il peut se battre une fois en boxe contre quelqu’un avec qui il a beaucoup plus d’expérience contre et contre quelqu’un que son frère connaît.

« Si Nate va battre Jake Paul, alors je peux voir Dana dire » ok, combattons Nate en boxe « . Je ne pouvais pas le voir le faire avant, il doit d’abord battre Jake Paul.

« S’il bat Jake Paul, je peux le voir chevaucher Conor pour être comme » Nate et [Conor] en boxe a du sens ». C’est un combat de trilogie mais pas un combat de trilogie parce que c’est en boxe pas en MMA.