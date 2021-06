Nate Diaz décrit comme le «combattant de rue le plus effrayant du MMA» – encore mieux que Khabib Nurmagomedov

in

Firas Zahabi a décrit Nate Diaz comme « le combattant de rue le plus effrayant du MMA », encore plus que l’ancien champion des poids légers Khabib Nurmagomedov.

Diaz n’a peut-être pas un record particulièrement glamour, perdant 13 fois jusqu’à présent dans sa carrière, mais sa réputation de favori des fans demeure.

Firas Zahabi pense que Nate Diaz a une attitude “l’un de nous démissionne ou est mort”

Malgré la perte de 24 minutes de son affrontement des poids mi-moyens avec Leon Edwards à l’UFC 263, le natif de Stockton n’était qu’à quelques instants de l’arrivée.

La main gauche croustillante qui a secoué Edwards aurait dû signaler la victoire de l’Américain, mais il a posé et a souligné pour se délecter du moment alors que le sang jaillissait de plusieurs cicatrices sur son visage et son corps.

Diaz est plus qu’une icône culte, transcendant le sport du MMA à cause de tels moments et le légendaire entraîneur de Georges St-Pierre pense qu’il n’y a personne dans le sport qui pourrait arrêter Diaz sans règles.

“Si vous le mettez dans un combat où il n’y a pas de limite de temps, je pense qu’il bat 99% des combattants”, a déclaré Zahabi. « Vous ne pouvez pas le remplacer. Vous ne pouvez pas le finir.

Diaz a secoué Edwards au plus profond de lui avec une minute restante du combat à l’UFC 263

Au lieu d’aller tuer, Diaz a choisi de narguer Edwards !

« Le gars n’arrête pas d’avancer. Il vous met du volume. Il est, à mon avis, le combattant de rue le plus effrayant du MMA.

«Je pense que si tu devais le combattre dans la rue, mec, tu te bats pour ta vie. Il n’y aura pas de juges qui vous tiendront debout entre les tours.

« Il n’y a pas de juge pour venir vous donner la victoire. Non non. Ce type ne s’en va pas.

“Je pense que s’il avait un combat sans limite de temps avec Leon Edwards, il bat Leon Edwards – et j’ai une énorme admiration pour Leon Edwards.”

Khabib a pris sa retraite du MMA n’ayant jamais perdu un combat, quelque chose qu’il prétend s’est également produit dans les rues

Avant son combat abandonné avec Tony Ferguson en 2020, Khabib a visiblement été piqué par une barbe de « El Cucuy » lorsqu’il a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais eu de combat de rue.

Le Russe, originaire de la tristement célèbre région du Daghestan, a lutté avec des ours dans son enfance et a affirmé qu’il n’avait jamais perdu un combat dans la rue.

Islam Makhachev a comparé son ami Khabib au personnage d’Achille de Troie de Brad Pitt, telles étaient ses prouesses et son statut légendaire dans les rues.

Pourtant, Zahabi pense que Diaz a une attitude «l’un de nous quitte ou est mort» qui n’a d’égale pour personne.

Les deux frères Diaz sont des légendes certifiées en MMA

Personne n’a éliminé Diaz depuis 2013

“Le coup à cela, c’est que ce n’est pas notre sport”, a déclaré Zahabi. « Vous avez accepté cinq tours de cinq minutes et nous nous y préparons.

“Bien sûr, Leon Edwards aurait pu faire une préparation différente s’il combattait un combat sans limite de temps. Je pense juste que même avec une préparation différente, Diaz gagne.

“Je pense que Diaz est le plus grand, probablement le meilleur combattant de rue – et par là je veux dire pas de règles, pas de juges, nous nous battons juste jusqu’à ce que l’un de nous ait fini, jusqu’à ce que l’un de nous démissionne ou soit mort – je pense que Diaz gagne 99 par cent du temps.