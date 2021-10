Nate Diaz a finalement riposté à Conor McGregor pour avoir qualifié sa boxe de « p *** ».

Les rivaux ont fourni aux fans l’un des conflits sportifs les plus convaincants et les plus lucratifs de l’histoire depuis leur première rencontre en 2016.

.

Diaz s’est assuré de mettre McGregor à sa place sur les réseaux sociaux

C’est Diaz qui a infligé à McGregor sa première défaite à l’UFC à l’UFC 196, avant que l’Irlandais ne se venge à l’UFC 202 après une guerre exténuante en cinq rounds.

Nate était dans le coin le mois dernier pour le retour de son grand frère Nick à l’UFC 266 contre Robbie Lawler, un combat qui a également attiré ‘The Notorious’.

McGregor a insulté la capacité de boxe de 36 ans et a insisté sur le fait qu’il n’était pas au même niveau que son frère aîné.

Pourtant, le natif de Stockton s’est tourné vers Twitter pour rappeler au monde ce qui s’est passé en mars 2016.

Twitter

Le joueur de 36 ans était moins qu’impressionné par McGregor

.

Le natif de Stockton a arrêté McGregor lors de leur premier combat

« Mon p*** de boxe ? J’ai misé sur ton visage, je t’ai transformé en lutteur, puis j’ai choqué ub **** », a tweeté Diaz en réponse à McGregor.

« En réalité, tout votre pays et vos biens sont à moi. En plus, j’ai fait ce combat et tu as mordu à l’hameçon. Ensuite, j’ai fait le bitchasss de Masvidal. N’oubliez pas que je fais tourner toute cette merde », a déclaré Diaz.

Diaz a résisté à une attaque précoce de McGregor à Las Vegas avant de frapper le petit homme, puis de lui serrer le cou et de l’étouffer.

Depuis lors, il a subi des pertes contre Jorge Masvidal et Leon Edwards pour se retirer de la photo du titre des poids welters, mais il reste l’un des combats les plus lucratifs du jeu.

.

McGregor s’est rallié pour récupérer la victoire en août 2016

. – .

McGregor se remet actuellement d’une mauvaise fracture de la jambe

De même, les défaites contre Khabib Nurmagomedov et Dustin Poirier ont vu l’ancien champion des poids légers McGregor s’éloigner de plus en plus de la course au titre.

Pourtant, un combat potentiel de trilogie entre les deux hommes représenterait un combat sérieusement alléchant et une excellente opportunité commerciale pour les deux hommes.