Nate Diaz envoie un message aux « soeurs Paul », Logan et Jake

Nate Diaz

Nate Díaz poursuit sa rivalité particulière avec Logan et Jake Paul. Les deux parties ont exprimé leur intérêt à se rencontrer sur la corde dans un match de boxe, bien que cela ne soit pas possible tant que le combattant n’aura pas mis fin à son contrat avec l’UFC. Cependant, vous pouvez envoyer des messages à vos frères et sœurs, comme vous venez de le faire sur Instagram.

«Les sœurs Paul ont embauché cette équipe de sécurité pour s’assurer que cela ne les atteigne pasComme si j’essayais aussi, mais ça te va, je ne prends pas ce combat avec toi au sérieux. Tu joues à la boxe avec des combattants qui ne savent pas boxer ou la petite garce de Floyd et ce n’est pas cool, mais ça va. Je suis un vrai combattant du vrai jeu de combat alors soyons amis«.

Il n’aura pas de match de sitôt mais on ne sait pas non plus quand Nate Díaz va avoir un nouveau combat. Ni qui pourrait être son prochain adversaire. Certains noms sonnent mais pour l’instant tout n’est que discours et rumeurs. Bien qu’il soit supposé qu’il combattra dans le premier tiers de 2022, nous serons donc attentifs à toute nouvelle qui pourrait survenir bientôt.

