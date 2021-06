Nate Diaz est aimé de Drake, a giflé Dana White et Khabib, fume des joints et a remis à Conor McGregor sa première défaite à l’UFC

in

Lors d’une veille d’hiver typiquement douce à Orlando, en Floride, Nate Diaz a prononcé l’un des soliloques les plus succincts, mais les plus sauvages, de l’histoire du MMA pour changer radicalement le visage de l’UFC.

Ce n’était pas prévu, il ne savait pas l’impact que cela aurait dans les années à venir, mais l’éternel prétendant aux poids légers était sur le point de changer sa vie pour toujours.

Nate Diaz n’a pas combattu depuis novembre 2019, mais reste l’un des combattants les plus coriaces et les plus réels du jeu

La transcription dudit monologue contient tellement de jurons que le simple fait de le taper laisserait votre écran ressemblant à une constellation d’astérisques. Mais il a appelé la plus grande superstar du sport mondial à l’époque, Conor McGregor, et a saisi son moment.

Diaz se cachait toujours sous la surface du grand public, incompris et intransigeant, mais prêt à être interprété comme l’anti-héros MMA dont le MMA avait désespérément besoin.

Pourtant, avant de renverser McGregor et de s’imposer comme une star du pay-per-view et une légende de l’UFC, le statut de culte de Nate Diaz était établi depuis longtemps parmi les hardcores du MMA.

Un combattant qui est resté inébranlable face aux règles enrégimentées, Diaz est aussi réel que possible.

L’ancien vainqueur d’Ultimate Fighter n’a atteint la célébrité qu’après avoir surclassé Michael Johnson et appelé Conor McGregor

Né et élevé dans une maison d’un étage juste au nord de Stockton, Diaz s’est vu inculquer la ténacité dès le premier jour. La ville a historiquement fait face à un taux de criminalité violente élevé et est l’une des plus grandes villes américaines à avoir déclaré faillite.

Bien qu’il ait refusé de tomber dans le cliché de dire qu’il venait d’une « zone difficile », le 209 est réputé comme étant une partie graveleuse du monde.

Le commentateur de l’UFC, Jon Anik, s’est même fait tatouer l’indicatif régional de Stockton sur le bras après un pari malavisé contre Diaz.

Et il regrette d’avoir parié contre le natif de Stockton à ce jour.

“C’était la dernière fois que j’ai publiquement donné une prédiction de combat”, a-t-il déclaré sur Fight Night Extra sur talkSPORT 2. “C’était probablement la plus chaude que l’eau ait été pour moi en tant qu’employé de l’UFC.

«Je suis un gars de la radio dans mon cœur, ce n’est pas le premier pari de tatouage que j’ai fait sur le podcast, j’ai pensé que ce serait un peu amusant.

«Évidemment, une fois qu’il s’est enregistré sur le radar de Nathan pendant la semaine de combat, j’ai dû faire un peu de dépannage pour lui faire savoir qu’il venait d’un bon endroit.

“Tous ceux qui m’ont suivi historiquement savaient que Nick Diaz avait longtemps été mon combattant préféré et c’était un tatouage que je voulais.”

Quand Nate avait 13 ans, son grand frère Nick a commencé à s’entraîner pour se battre. Naturellement, le plus jeune suivait son frère et montrait un penchant pour la boxe, mais son cœur appartenait au jiu-jitsu.

Il a arrêté d’aller au lycée, a commencé à vendre de la marijuana et a gardé son cercle social fermé et petit.

Se battre est devenu un mode de vie grâce à son frère, qui faisait des vagues dans Strikeforce puis l’UFC, mais il a fallu cette nuit à Las Vegas contre McGregor pour que tout se concrétise.

Près d’un an après avoir été exclu de l’organisation pour une performance insipide contre Rafael dos Anjos, il a étouffé McGregor au deuxième tour et l’a fait paraître humain.

Diaz a pris tout ce que McGregor pouvait lancer à l’UFC 196 et l’a étouffé

C’est l’une de ces images que vous pouvez juste entendre, quelques instants avant que Diaz ne secoue le micro avec Joe Rogan

Tout comme il s’était tenu à côté de Joe Rogan en Floride et avait parfaitement réussi son coup, Diaz s’est ensuite de nouveau tenu à côté du commentateur coloré et a simplement dit: “Je ne suis pas surpris, mère de merde”.

Les mots ont été immortalisés sur une peinture murale dans sa ville natale qui représentait un Diaz ensanglanté célébrant sa victoire. Quelques mois plus tard, il était avec Dana White et le chef de l’UFC Lorenzo Fertitta négociant un contrat à sept chiffres pour le match revanche.

Malgré les millions qui ont suivi, Diaz est resté fidèle à lui-même, à la ville dont il est originaire et à l’équipe qui l’a amené ici. Sous la tutelle de Cesar Gracie, il s’est forgé une carrière comme l’une des plus difficiles à avoir jamais fait son entrée dans l’Octogone.

Pourtant, ce n’est pas un acte, comme beaucoup l’ont découvert dans le passé. White lui-même a été la cible du célèbre “Stockton Slap”, tandis que l’ancien champion des poids légers Khabib Nurmagomedov a également échappé aux critiques de Diaz en public.

Le commentateur de l’UFC Rogan est un grand fan de Diaz

Diaz est une icône à l’intérieur et à l’extérieur de la cage, qu’il ait ou non un combat réservé. Sa réticence à suivre les règles (ou à les plier légèrement comme fumer un joint lors d’un entraînement public) ne fait que l’aimer davantage.

Même la superstar mondiale Drake est un grand fan de Nate Diaz, d’accord avec Ariel Helwani sur Instagram que le joueur de 36 ans est une “superstar” et une “télé à voir absolument”.

Se battre contre l’un des meilleurs poids welters du monde sous la forme de Leon Edwards, après une absence de 18 mois rien de moins, caractérise son caractère “tuer ou être tué”.

Et quand les gifles s’envolent et que Nate Diaz se promène devant une foule à guichets fermés, il y a rarement peu d’endroits où être mieux pour un fan de MMA.