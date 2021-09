Nate Diaz et Arianny Celeste répondent à Khabib Nurmagomedov

Nate Diaz, Nick Diaz et Arianny Celeste

Rappelons à nouveau les récents commentaires de Khabib Nurmagomedov à propos des UFC Octagon Girls :

Écoute, je ne veux offenser personne : les ring girls sont les personnes les plus inutiles dans les arts martiaux. Quelle est votre fonction ? J’ai une question. Pouvez-vous dire que c’est le deuxième tour sans que ces filles aient besoin de le faire ? L’histoire a vu beaucoup d’erreurs. Nous lisons des erreurs historiques tout le temps. Si nous regardons l’histoire, il dit qu’ils sont inutiles. C’est mon opinion personnel. Dana White pourrait les aimer. Mais je ne suis pas Dana White, je suis Khabib ».

«Je suis assis avec mon père (lors d’un événement). Chaque personne a ses propres préférences : culture et valeurs. Je viens me battre la nuit et je m’assois avec mon père. Ces (filles octogonales) passent et montrent aux gens que c’est le deuxième tour. Mais personne ne regarde le nombre. Je me sens mal à l’aise avec mon père. Je ne suis pas contre ça. Si tu veux tu peux le faire. Mais ne me l’impose pas. Mettez-le de côté. Il y a des endroits désignés pour cela. Je pense qu’il ne faut pas tout mélanger. C’est mon opinion personnelle”.

Nate Diaz et Arianny Celeste répondent à Khabib

Parce qu’après la réponse de Conor McGregor et Brittney Palmer Maintenant, Nate Díaz et Arianny Celeste répondent avec des publications respectives sur les réseaux sociaux.

Avis

« J’ai travaillé pendant plus de 15 ans dans cette industrie et J’ai appris qu’il est plus facile de NE PAS LUI DONNER D’IMPORTANCE.

«Depuis 15 ans nous sommes plus que des ring girls– Nous avons passé du temps à promouvoir l’UFC et à montrer de l’amour et du temps à nos fans inconditionnels à travers des tournées mondiales et des apparitions personnelles. Et même si le monde est très différent en ce moment, je peux toujours ressentir cette énergie et cet amour à chaque fois que nous avons un spectacle avec le public.

«Il m’a fallu 15 ans de travail acharné, de dévouement et de temps pour être:

• Une femme riche et indépendante.

• Un investisseur immobilier et propriétaire de pas seulement 1 mais 3 maisons/propriétés, dont une située à Los Angeles, ce qui est extrêmement cher.

• et une femme qui n’a pas peur de prendre des risques et de construire mon avenir.

Vous pouvez nous appeler inutile, mais quelqu’un qui a travaillé aussi dur que moi ne s’en soucie pas. Ma vie est trop belle pour être malheureuse.

«Tu n’as pas besoin de m’aimer, mais respecte-moi.

“Enfin et surtout, dis-moi pourquoi les journalistes n’ont rien de mieux à dire que les filles du ring. Il doit y avoir de bien meilleures choses à demander !

«Sujet suivant«.

Une moquerie et un message totalement clair. Réponses de Nate Díaz et Arianny Celeste à Khabib Nurmagomedov.

