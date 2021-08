Nate Diaz et Dustin Poirier continuent de se battre sur Twitter ; McGregor intervient

Nate Diaz et Dustin Poirier continuent de faire allusion à une éventuelle confrontation. Ce jeudi soir, ils ont à nouveau échangé des mots sur les réseaux sociaux. Étonnamment, Conor McGregor a rejoint la conversation et Diaz a répondu avec un GIF sépulcral.

Comme nous nous en souvenons, Diaz et Poirier devaient se rencontrer à l’UFC 230 en novembre 2018. Cependant, Dustin était sorti avec une blessure à la hanche. Depuis lors, à quelques reprises, ils ont manifesté leur intérêt à reporter la confrontation. Cependant, les choses ne se sont pas produites et tout n’est encore que pure spéculation.

En théorie, dans l’esprit de tout le monde, le prochain match de Dustin devrait être pour le titre contre Charles Oliveira. Poirier ne semble pas pressé de contester la ceinture. Peut-être sachant que s’il réussit, il sera très difficile d’avoir d’autres combats, Dustin pourrait essayer d’ajouter un autre combat de millionnaire plus tôt.

La conversation a repris lorsque Poirier a tweeté à Nate Diaz.

Nate n’a pas tardé à répondre et à exprimer son intérêt pour le combat. Bien sûr, il l’a fait dans son style décalé, demandant à Poirier de ne plus se retirer du combat.

Après 24 heures de silence dans l’attente d’une réponse, Nate est retourné au poste, se déclarant à nouveau vainqueur contre Dustin.

Quelques minutes plus tard, Poirier est réapparu pour laisser entendre qu’il était d’accord avec le combat et que le problème provenait peut-être des bureaux de l’UFC.

“Ils vous mentent et ils jouent avec vous.”

Diaz a répondu en demandant à Poirier d’agir avec plus d’assurance et de ne pas laisser le promoteur décider quel sera son prochain combat.

Boss the fuck up arrête d’être une petite salope

je fais ce que je veux

Tu fais ce que tu as dit

– Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 13 août 2021