Nate Diaz explique que le match revanche avec McGregor a commencé “l’ère des super combats”

Ils ont eu deux matchs qui ont commencé et l’histoire et Nate Díaz pense que le deuxième avec Conor McGregor a commencé “l’ère des super combats” (via Instagram).

Le début des super combats selon Nate Díaz

«UFC 202 : Diaz contre. McGregor 2. Le début de l’ère des super combats. Bienvenue Floyd (Mayweather), les sœurs (les frères Logan et Jake) Paul et les youtubeurs du monde entier. C’est un nouveau jour et je vous ai dit que j’allais changer la donne. Vous ne pouvez pas me donner le crédit fou mais je le prends moi-même. N’oubliez pas qu’avant de combattre Conor, il était aussi le plus grand nom avec lequel il s’était jamais battu.

Avis

En raison de l’énorme impact que les deux combats ont eu, depuis 2016, on parle d’un troisième. Un troisième que tout le monde veut voir mais qui ne semble pas arriver de si tôt. Pas tant à cause de la blessure de Conor McGregor, mais parce qu’il est maintenant en compétition avec Dustin Poirier plutôt que Nate Diaz. Mais compte tenu de tout ce qui s’est passé entre les deux à tout moment, un nouveau match revanche pourrait être programmé pour briser le score qui est de 1-1.



