Nate Diaz invite les fans à une after chez lui malgré la défaite de la bataille de l’UFC 263 avec Leon Edwards alors que Dana White fait l’éloge du vétéran

Nate Diaz a peut-être perdu le combat contre Leon Edwards, mais il a remporté la soirée à l’UFC 263 avec une autre performance typiquement acharnée et déterminée.

La légende du MMA était dominée par «Rocky» en Arizona samedi soir, jusqu’à ce qu’un méchant «Stockton Slap» et une main gauche secouent le Britannique.

. – .

Nate Diaz voulait que la fête continue en Arizona, malgré sa défaite contre Leon Edwards

Avec seulement une minute du combat restant, Diaz a mis la pression sur son adversaire fatigué et blessé, mais n’a pas réussi à obtenir la finition dont il avait désespérément besoin.

Bien qu’il ait perdu une décision unanime, le joueur de 36 ans a été à la hauteur de son statut légendaire, allumant un joint lors de la conférence de presse d’après-combat, puis invitant tout le monde à une after chez lui.

Le président de l’UFC, Dana White, a admis qu’il ne savait pas quelle était la prochaine étape pour l’Américain, mais a promis d’apaiser les fans en le mettant dans un autre combat de l’événement principal.

“Sa jambe a été faite au premier tour, il a fait cinq tours en prenant des coups de pied dans les jambes, saignant des deux côtés de sa tête”, a déclaré White aux journalistes lors d’une conférence de presse d’après-combat à l’UFC 263.

.

Diaz a secoué Edwards au plus profond de lui avec une minute restante du combat à l’UFC 263

« L’un giclait de cette façon, l’autre giclait de cette façon. Il faisait toujours ce que font les frères Diaz.

«Il a travaillé tout le combat pour se mettre dans la tête et essayer de lui faire faire une erreur, puis il l’a finalement rattrapé au cinquième tour. Il est incroyable.

“Il va nous demander un combat en six rounds la prochaine fois.”

.

Edwards ciblera désormais un titre après avoir ajouté le plus grand nom à son CV

Pour Edwards, il a réaffirmé son désir d’affronter le champion du monde des poids welters Kamaru Usman lors d’un match revanche de leur affrontement en 2015.

Cependant, il n’avait que du respect pour Diaz après avoir été profondément secoué dans les derniers instants de la bataille.

Il a déclaré: “Comme je l’ai dit, c’était une minute folle… Pour être dominant dans un combat et ensuite se faire prendre avec un tir à l’improviste, je me disais ‘qu’est-ce que c’est?’

«Il restait une minute, j’étais en avance de quatre tours mais Nate est une légende, il est dans le sport depuis longtemps et il sait comment monter ses coups, il sait rester là et fair-play avec lui.

GETTY

Les deux hommes se sont embrassés à la fin de leur bataille épique alors que «Rocky» s’accrochait

«Je me suis en quelque sorte mis là-dedans mentalement. J’ai regardé Nate… J’ai vu les statistiques aujourd’hui sur Instagram. Quand j’étais à mes débuts professionnels, il était en tête d’affiche d’un événement UFC. J’ai regardé Nate Diaz pendant longtemps donc je sais exactement ce qu’il fait.

«Je pensais juste qu’il essayait de parler de merde. Je suis allé dans mon coin et mon coin m’a juste dit de rester calme, de ne pas jouer dans son jeu, de faire ton truc et c’est ce que j’ai fait. Je suis resté calme.

«Je respecte son jeu, je le respecte pour ce combat. Je savais qu’il était une légende de beaucoup de la façon dont il se comportait, il est toujours le même, et c’est ce que j’aime chez lui.

“C’était bien. Je lui donne un 7 sur 10. J’aurais pu choisir plus de mains, lâcher plus de mains, choisir plus de coups de corps avec mes mains… Comme je l’ai dit, vivre et apprendre, je ne peux pas croire que j’ai attrapé ce coup au dernier tour , mais vous devez rester éteint pendant tout le combat, ne pas devenir paresseux et fair-play avec lui.