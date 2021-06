Nate Diaz met Francis Ngannou à sa place pour s’être plaint de la rémunération des combattants à l’UFC

in

La rémunération des combattants est devenue un sujet controversé à l’UFC et le succès de Jake et Logan Paul ne l’a fait que le souligner davantage.

Les YouTubers tirent profit de leur énorme base de fans en organisant des combats professionnels.

Jake et Logan Paul ont fait des vagues dans le monde des sports de combat, pour de bonnes et de mauvaises raisons

Les frères Paul ont déjà gagné des millions et des gens comme le champion des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou, ne peuvent pas comprendre pourquoi.

Les publications Twitter de Ngannou lors du combat de Logan avec Floyd Mayweather lundi résumaient ses sentiments : « C’est fou de penser que Logan Paul (0-1) vient de gagner 20 millions de dollars sur une exposition de boxe. QUE FAISONS-NOUS DE MAL?”

Il est rapporté que Ngannou et ses compagnons de combat reçoivent environ 18% des revenus de l’UFC, ce qui ne représente évidemment même pas un quart de ce que l’entreprise gagne.

Des gens comme Jake Paul ont déjà pris le président de l’UFC, Dana White, sur le salaire et des combattants comme Jon Jones et Jorge Masvidal se sont également plaints depuis longtemps.

.

Ngannou est le champion des poids lourds de l’UFC

Nate Diaz ne se plaint cependant pas.

Avant son affrontement avec le Britannique Leon Edwards ce samedi à l’UFC 263, Diaz a riposté à Ngannou et dit qu’il aurait dû suivre son exemple.

« Qu’est-ce que Francis Ngannou fait de mal ? Je fais plus bien que tous ces enculés depuis des années et des années », a déclaré Diaz à Yahoo! Sports’ Kevin Iole (transcrit par Milan Ordonez).

«Ils auraient dû cracher toute cette merde ‘J’ai besoin d’argent’ il y a longtemps, comme je l’étais. Je n’ai jamais été un champion, et je disais ‘Va te faire foutre, laisse-moi gagner de l’argent pour craquer.’ Et ce qui est arrivé? Mon stock vient d’augmenter, de toute façon, et personne ne saute dessus.

Diaz est l’une des stars les plus populaires de l’UFC

« Maintenant, ils se disent : « Qu’est-ce que nous faisons de mal ? » Je me dis ‘Vous auriez dû écouter votre père il y a des années, enculés.’ Vous tous. Toute la liste.

“Tout le monde est des recrues, cependant, alors c’est ce que vous avez commencé”, a poursuivi Diaz.

« Vous n’aurez probablement pas de sac à cause de la façon dont vous l’avez relâché. »

Diaz s’est plaint de son salaire pendant des années et s’est finalement retrouvé face à la poule aux œufs d’or de l’UFC, Conor McGregor. Et il a gagné, ce qui a conduit à un match revanche rentable.

McGregor et Diaz se sont affrontés deux fois

Cela aura donné à Diaz tout l’argent dont il aurait pu rêver et le concours pour la ceinture BMF aura également été lucratif.

Maintenant que Diaz est un match nul établi à l’UFC, son salaire est en ligne.

Pour Ngannou, il devra peut-être vendre plus de pay-per-views pour convaincre White de le payer plus, mais le plus gros combat qu’il puisse faire avec Jon Jones, White ne semble pas intéressé à lui donner.

UFC supremo White est fréquemment interrogé sur la rémunération des combattants