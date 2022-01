Nate Diaz nie que combattre Dustin Poirier est sur le point d’être une réalité

Nate Diaz a démenti les rumeurs d’un match avec l’ancien champion par intérim des poids légers de la UFC, Dustin Poirier, après avoir révélé que l’organisation lui avait offert un match à court terme.

Diaz, qui est revenu UFC 263, vient de perdre par décision unanime devant Léon Edwards, le premier combat sans titre en cinq rounds de l’histoire de l’organisation.

De la part de Poirier, Il vient de perdre dans le combat principal de UFC 269, lorsque Charles Oliveira l’a soumis au troisième tour. Après le combat, Diaz Je révèle un intérêt à faire face Poirier, laissant entendre que les deux pourraient s’affronter ce mois-ci dans UFC 270.

Ce mardi matin, Dustin Poirier a révélé que le match était sur le point d’être finalisé, quelques semaines seulement avant l’événement.

« Honnêtement, une autre chose qui a allumé cette flamme, c’était il y a quelques jours, j’ai reçu un appel téléphonique, mais je ne peux pas en parler. » Il a dit Poirier.

« C’est quand vous donnez un court préavis. Quelque chose que je détesterais se battre à court préavis, mais nous verrons ce qui se passera, mec. Je ne veux pas trop parler parce que je ne sais pas quoi dire. Aucun contrat n’a encore été signé, mais s’il est exécuté, je l’accepterai. »

« Je ne me mords pas la langue, c’est Nate Diaz. Je ne vais pas dire quel événement, je ne vais pas dire une date », Il a dit Poirier à Atlas des nounours. « Ils ont dit quelque chose comme: » Faisons-le, « J’ai déjà dit oui, maintenant j’attends juste. »

Cette nuit, Diaz a parlé et a nié avoir une offre pour affronter l’ancien champion par intérim des poids légers, où il a également assuré que UFC n’est pas intéressé par le combat entre les deux, et a également profité d’attaquer Charles Oliveira.

Je viens de parler à l’ufc, j’ai dit wassup avec le combat Dp Je veux me battre dès que possible mais ils ont dit que Dustin est nul et qu’ils n’en veulent pas désolé Dustin tu es nul j’espère combattre dès que possible mais faisons ça

Ps Olivera tu es nul aussi – Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 5 janvier 2022

«Je viens de parler à l’UFC et je leur ai dit. Et le combat avec DP ? Je veux me battre dès que possible mais ils ont dit que Dustin était nul et qu’ils ne voulaient pas « a écrit Diaz dans Twitter « Désolé Dustin, j’espère à peine me battre dès que possible, faisons-le. PD : Oliveira, tu pues aussi ».

Avant sa défaite avec Edwards, qui était son premier match depuis 2019, Diaz avant perdu Jorge Masvidal dans le combat principal de UFC 244 par la ceinture BMF. Le prochain combat de Nate C’est le dernier de son contrat après que son contrat a été prolongé de six mois après avoir refusé d’affronter Khamzat Chimaev.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/ Contenu Chili