Nate Díaz propose de combattre Dustin Poirier en janvier et il accepte immédiatement

Nate Diaz et Dustin Poirier semblent prêts à entrer dans l’Octogone en janvier, ou du moins c’est ce qu’ils se sont dit sur Twitter.

Mercredi, Poirier est apparu sur The MMA Hour et a déclaré qu’un combat avec Diaz l’intéresserait après une défaite déchirante samedi dernier à l’UFC 269. En réponse, Diaz a proposé une confrontation au début de l’année prochaine.

Dans un message texte à MMA Fighting, Poirier a écrit: « Je suis dedans » lorsqu’on lui a posé des questions sur le tweet de Diaz. L’ancien champion par intérim des poids légers a ensuite rendu sa position publique, déclenchant une brève escarmouche en ligne.

Poirier et Diaz devaient initialement se battre en 2018 à l’UFC 230, mais le combat s’est effondré et les deux combattants se sont reprochés l’annulation; Diaz a critiqué Poirier pour avoir pris sa retraite pour faire face à une blessure à la hanche de longue date, et Poirier a répondu que les demandes de contrat de Diaz avec l’UFC ont gâché le combat avant qu’il ne devienne une réalité.

Le couple s’est tiré dessus à plusieurs reprises au fil des ans, bien qu’un combat ne se soit jamais matérialisé. Un combat Poirier-Diaz figurerait presque certainement en bonne place sur la carte à la carte.

