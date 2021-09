Nate Diaz reparle du combat contre Vicente Luque, le Brésilien répond

in

Tout semble indiquer que Nate Diaz a les yeux rivés sur le poids welter du moment. Après avoir soumis à Michel Chiesa au UFC 265, en août, Vicente Luque a exprimé son intérêt à affronter le Californien lors de la conférence de presse d’après l’événement.

“Pour moi, Nate est un combattant et des combattants se battent, et je suis le genre de combattant qui va mener un combat passionnant, peu importe qui il est.”, mentionné Luque. “Donc Nate veut un grand combat, je ne vais pas le vendre en parlant, mais je vais certainement le vendre en me battant.”

Ce lundi après-midi, Diaz a posté une vidéo de Luque sur ton compte Twitter joindre une réponse simple et courte.

Avis

« Battons-nous simplement » répondit le Californien.

Luque n’a pas tardé à répondre Diaz avec un message de votre propre compte Twitter, demandant au président de UFC Dana Blanc pour finaliser le combat.

“Ce sera le combat de l’année, @UFC @DanaWhite @SeanShelby @AliAbdelaziz00 y arriver ! Quand les vrais combattants entrent dans l’octogone. Les fans savent que ce sera une guerre. répondit le Brésilien aux racines chiliennes.

Luque est sur une séquence de quatre victoires consécutives dans la division poids welters, y compris une victoire complète contre l’ancien champion Tyron Woodley, Diaz, pour sa part, est sur une séquence de deux victoires consécutives, perdant avec Jorge Masvidal au UFC 244 et avant Léon Edouard par décision unanime en UFC 263.

Avec votre séquence actuelle, Diaz et les fans veulent le voir devant de grands noms qui sont prêts à l’affronter, et Luque, qui n’a pas de match prévu, pourrait être le prochain oui UFC accepter le combat.

Quand blanche interrogé sur la position de Luque dans la division des poids welters après UFC 265Il a dit qu’il appartenait aux grands noms de la division, mais n’est pas sûr de ses prochaines étapes.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité