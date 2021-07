Nate Diaz répond après que Gilbert Burns l’a traité de “faux gangster”

in

Nate Diaz – UFC

Nate Díaz a déjà refusé de combattre Gilbert Burns mais récemment le Brésilien l’a attaqué verbalement et l’Américain se défend. Regardons d’abord les mots de «Durinho»:

C’est ce que je pensais @ NateDiaz209 tu ne veux pas de fumée ! Alors ne dis plus mon nom connasse de faux gangster ! Tant de pertes que vous avez déjà! Et tes coéquipiers que j’ai déjà battus savent ce que je te ferais ! Continuez à jouer intelligemment et économisez https://t.co/Rfazhhl9QQ – GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 21 juillet 2021

– «Je préfère me battre contre le gars qui les a assommés (Kamaru Usman) », a d’abord déclaré Diaz.

Avertissement

– « C’est pour ça que je pensais que Nate Diaz ne voulait pas se battre ! Alors ne dis plus jamais mon nom, salope, faux gangster ! Vous avez déjà perdu plusieurs fois ! Et tes coéquipiers que j’ai déjà battus savent ce que je te ferais ! Continuez à jouer intelligemment et restez en sécurité« Burns a répondu.

La réponse du «Stockton Slugger» nous l’avons grâce à Chris Taylor depuis le combattant l’a éliminée.

Nan. Je vais te combattre dans une salle de bain quelque part, salope. Et ça, Burns ?

Rien n’indique que les deux s’affronteront bientôt. Ce serait un grand combat, mais selon toute vraisemblance, cela n’arrivera pas. Dans tous les cas, nous serons attentifs à tout ce qui est connu puisqu’on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les arts martiaux mixtes. Et qu’ils s’affrontent ou non, ils devront avoir un adversaire pour se battre à nouveau en toute sécurité à la fin de l’année. Car ils voudront certainement tous les deux essayer d’être champions en 2022.

