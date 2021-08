Nate Díaz répond au défi de Dustin Poirier : “N’ayez pas peur”

in

Dans des déclarations récentes, Nate Díaz a déclaré qu’il voulait apprendre à Conor McGregor comment vaincre Dustin Poirier. Mais ils n’ont jamais fait face; Ils allaient le faire en 2018, mais “The Diamond” a dû quitter le combat en raison d’une blessure. Même s’il ne faisait peut-être pas référence au passé mais au futur, car il est toujours intéressé à voir des visages avec lui. C’est plus, ils sont tous les deux.

Nate Diaz répond à Dustin Poirier

Les deux combattants ont récemment publié ces publications sur les réseaux sociaux :

Avertissement

Battons-nous n’ayez pas peur cette fois – Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 11 août 2021

«Battons-nous, n’ayez pas peur cette fois«.

Tout le monde comprend pourquoi les deux ont un intérêt dans ce combat. Surtout en tenant compte de l’aspect économique, car les deux demanderaient une somme d’argent importante. Mais peut-être pas tant sur le plan sportif, du moins dans le cas de Dustin Poirier, qui sur la bonne voie pour se battre pour le championnat du monde UFC des 155 livres tandis que Nate Díaz a perdu son dernier combat. Et c’est pourquoi il veut ce match car s’il gagne, il reprendrait non seulement le chemin de la victoire avec une victoire importante mais il pourrait exiger une opportunité de départ. Mais pour le moment, tout est bavard sur les deux et la société n’évaluerait pas qu’elle voit les visages.



