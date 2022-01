Nate Diaz révèle que l’UFC a débranché le combat de dernière minute avec Dustin Poirier bien que les deux hommes aient accepté les conditions

Nate Diaz et Dustin Poirier ne s’affronteront pas dans un avenir proche, l’UFC mettant fin au combat.

La société se précipitait pour organiser un combat de dernière minute entre les deux qui aurait eu lieu au début de 2022, tout comme Diaz avait fait pression.

. – .

Poirier et Diaz devaient se rencontrer en 2018

Le poids welter a encore un combat sur son contrat et le patron de l’UFC, Dana White, a été très ouvert sur la maximisation de sa valeur alors que Diaz est toujours dans les livres. La légende de Stockton est censée vouloir mettre fin au combat afin qu’il puisse être libre de combattre Jake Paul.

L’opposer à Poirier semblait être la recette du succès, surtout compte tenu de leur guerre des mots au cours des 12 derniers mois.

Cependant, Diaz a révélé mercredi sur Twitter que la société avait maintenant changé d’avis.

« Je viens de parler à l’UFC », a-t-il écrit après que Poirier ait révélé que le couple était en pourparlers.

Nate Diaz – Instagram

Nate Diaz a encore un combat à l’UFC et beaucoup pensent qu’il ciblera Jake Paul

« J’ai dit » qu’est-ce qui se passe avec le combat de Dustin Poirier, je veux me battre dès que possible « .

« Mais ils ont dit » Dustin est nul « et ils ne le veulent pas désolés. Dustin, tu es nul, espère combattre bientôt, mais faisons-le.

« PS [Charles] Oliveira, tu es nul aussi.

Poirier a échoué contre Oliveira pour le titre UFC des poids légers en décembre, mais il était prêt à combattre Diaz avec un préavis de six semaines sur ce qui aurait probablement été ses débuts en poids welter à l’UFC.

.

Un titre mondial a encore échappé à Dustin Poirier

« Quelque chose qui a allumé la flamme il y a quelques jours, j’ai reçu un appel téléphonique », a rayonné Poirier lors d’une interview avec Teddy Atlas sur son podcast The Fight.

« Je ne peux pas encore en parler, mais c’est une chose à très court préavis et quelque chose que je déteste faire, c’est empiler les choses contre moi-même et me battre à court préavis. »

On ne sait pas pourquoi l’UFC a décidé de débrancher à ce stade, bien qu’il soit peu probable qu’ils l’aient mis dans la manière dont Diaz l’a interprété sur les réseaux sociaux.

Le rival commun de leur paire, Conor McGregor, revient à un entraînement approprié après la jambe cassée qu’il a subie contre Poirier l’été dernier ce mois-ci.

Conor McGregor a de nombreuses options pour le prochain, mais ce qu’il veut, c’est un tir au titre

Diaz et Poirier ont tous deux été évoqués comme des adversaires potentiels pour le retour de l’Irlandais cet été, mais McGregor a clairement indiqué qu’il voulait affronter Oliveira, et le champion a été réceptif.

Alors que Diaz contre Poirier n’aura pas lieu, nous aurons Francis Ngannou contre Cyril Gane pour le titre des poids lourds UFC à l’UFC 270. À l’UFC 272, Max Holloway contre Alexander Volkanovski III est en marche, ainsi que Petr Yan et Aljamain Sterling II.