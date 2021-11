Nate Diaz riposte à Dana White après que le président de l’UFC a révélé son espoir de se battre avec la sensation Khamzat Chimaev

Nate Diaz ne semble pas impressionné par le désir du président de l’UFC, Dana White, de parler de lui face au prodige montant Khamzat Chimaev.

Le Suédois d’origine russe a appelé Diaz après avoir remporté une nouvelle victoire la semaine dernière avec la soumission au premier tour de Li Jingliang.

Nate Diaz et Khamzat Chimaev tireraient certainement de l’argent

« Hé, Diaz, allons-y, frère », a déclaré Chimaev aux journalistes après le combat à l’UFC 267. « Allons-y. Tu vas fumer, mon pote. Voyons qui est le vrai gangster.

Lorsque White a été interrogé sur la demande de Chimaev, le grand patron de l’UFC a semblé d’accord.

« Nous allons en parler à Nate », a déclaré White. « Cent pour cent [I’m interested in making that fight].

« Ce gars ne ressemble à rien de ce que personne n’a jamais vu. Quand on y pense, il a plus de victoires à l’UFC qu’il n’a été touché à l’intérieur de l’octogone. C’est fou.

GETTY

Dana White sait ce qu’il a avec Khamzat Chimaev

Eh bien, il semble que White et Diaz soient sur des longueurs d’onde différentes.

Sur son histoire Instagram, Diaz a publié un clip de White disant qu’il apporterait ce combat à Diaz et la légende de Stockton comprenait un clip de la star de la NBA Russell Westbrook disant aux journalistes : « De quoi parlez-vous ? Vous trébuchez.

Diaz, 36 ans, n’a plus qu’un combat dans son contrat avec l’UFC et beaucoup, dont Ariel Helwani, ont envisagé l’idée de combattre la façon dont Chimaev UFC a maximisé le pouvoir de star de Diaz à son départ.

Reste à savoir si Diaz plonge réellement ses orteils dans l’agence libre et fait même potentiellement face à Jake Paul, mais il a parlé d’affronter des gens comme Tony Ferguson et Vincent Luque ces derniers mois.

Chimaev est arrivé en tant que superstar en herbe à l’UFC. Il a remporté ses quatre sorties via des arrêts – deux soumissions et deux KO – et il a plus de victoires que de coups de poing pris dans sa carrière UFC à ce stade.

« Borz », comme est surnommé Chimaev, semble être la vraie affaire et placer le combattant 10-0 contre des adversaires classés sera le prochain port d’escale pour les Blancs.

.

Chimaev appelle les plus grands noms du sport, dont Nate Diaz

D’un autre côté, Diaz vient de subir une défaite divertissante contre Leon Edwards et n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses quatre dernières sorties, une victoire sur Anthony Pettis en 2019. Cependant, il s’agit d’une course étalée sur cinq ans.

Pourtant, il reste une attraction légitime au box-office à l’UFC. Habituellement, les combattants négocient un nouvel accord avant leur combat final à l’UFC, le prochain combat est donc crucial pour que Diaz et l’UFC pensent à lui.