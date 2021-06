Nate Diaz ruine Gilbert Burns après avoir critiqué Leon Edwards pour ne pas l’avoir terminé

Nate Diaz a perdu contre Leon Edwards à l’UFC 263, mais compte tenu de sa performance lors du dernier tour, il avait l’impression d’être le vainqueur.

Le Britannique Edwards a dominé pendant la majeure partie des quatre rounds et demi de leur affrontement entre poids welters, mais après avoir été renversé par Diaz dans la dernière minute, “Rocky” a à peine tenu le coup pour voir le combat se terminer.

GETTY

Edwards a remporté la plus grande victoire de sa carrière dans son combat contre Diaz

Mais il s’est accroché et a réussi un balayage retentissant de 49-46 à tous les niveaux.

L’ancien challenger du titre des poids welters Gilbert Burns a critiqué Edwards au lendemain du combat. Non pas parce qu’il a été bouleversé par la légende de Stockton, mais parce qu’il n’a pas pu terminer Diaz.

«Je pense que Leon Edwards a perdu le tir simplement parce qu’il n’a pas réussi à terminer. Il n’avait pas faim. Même pas critiquer le gars. Je pense qu’il s’est très bien battu. C’est un combattant très intelligent. Mais ce n’est pas un finisseur.

“Si vous passez toute la journée et parfois, comme on dit, mordez l’embout buccal, avancez et finissez le combat, parfois vous obtiendrez le coup”, a déclaré Burns (h/t MMA News).

Gilbert Burns a échoué contre le champion, Kamaru Usman, la dernière fois

«Mais si vous vous contentez de combattre un point, de gagner le combat, c’est bon pour vous. Vous gagnez plus d’argent, vous changez de contrat, vous vous améliorez, vous devenez célèbre. Mais à la fin de la journée, les vrais fans, les vrais gars, le gars fou avec le ‘Just Bleed’, ce sont les vrais fans.

« Et ils veulent voir la violence. Ils veulent voir une fin. Ils deviennent fous quand quelqu’un fait un KO fou. Et je pense juste qu’il a perdu le coup (avec) cette performance.

Fait intéressant, seulement cinq des 19 victoires de Burns dans sa carrière sont le résultat d’une décision avec huit soumissions et six KO. Edwards compte également 19 victoires – dont neuf consécutives – mais il compte 10 victoires par décision avec six KO et trois soumissions. Ses quatre dernières victoires ont été des victoires par décision.

GETTY

Edwards s’est levé après le départ de Diaz

Diaz, cependant, n’a pas été impressionné par la perspicacité de Gilbert et a répondu à une question d’un média du MMA sur Twitter.

“Il [Burns] Aurais été assommé comme quand tu t’es battu [Dan] Hooker et [Kamaru] Usman – vous avez dormi votre cul affamé. Amateur », a-t-il fustigé.

Nate Diaz a remis Gilbert Burns à sa place sur Twitter

Diaz a raison ; Les deux dernières défaites de Burns sont survenues par KO. Si Diaz veut continuer à affronter les meilleurs prétendants à 170 livres, le Brésilien s’est toujours classé deuxième de la division.

Le président de l’UFC, Dana White, a maintenu que Colby Covington est le prochain pour le champion Usman. Edwards peut simplement attendre le vainqueur de cet affrontement et ensuite tirer son épingle du jeu.