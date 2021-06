Nate McMillan, entraîneur des Hawks : “Milwaukee nous a montré qu’il a un niveau supérieur”

in

Milwaukee Bucks est décédé Atlanta Hawks dans le match 2 des finales de la Conférence Est des éliminatoires de la NBA 2021. La franchise du Wisconsin a réussi à retrouver le facteur du terrain après une performance collective magistrale en attaque et en défense, qui a annulé celles de Nate Mcmillan dès le début du jeu.

McMillan lui-même a été sincère à ce sujet dans les déclarations faites lors de la conférence de presse d’après-match, où il a déclaré ce qui suit: “Nous devons jouer plus fort, être plus intenses, beaucoup plus. Ils ont simplement dominé le jeu, ce qu’ils ont un niveau supérieur au nôtre. Notre tâche est d’atteindre ce niveau si nous voulons gagner la série. “