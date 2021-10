Nate prend une décision coûteuse dans l’épisode 11

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

[Ted Lasso Season 2 Episode 11 spoilers ahead.] La deuxième saison de Ted Lasso tire à sa fin et Nate (Nick Mohammed) en a marre. À la fin de l’avant-dernier épisode de la série Apple TV+, Nate dit à Trent Crimm (James Lance) de The Independent que Ted (Jason Sudeikis) a subi une attaque de panique lors d’un précédent match de la FA Cup. Ted découvre quand Trent lui envoie un message que l’article sur son attaque de panique va paraître dans le journal, et il lui dit que Nate est sa source. Trent a demandé à Ted s’il avait quelque chose à dire sur l’histoire, et Ted a répondu “pas de commentaire”.

Il sera intéressant de voir comment Ted réagit à Nate puisqu’il pensait pouvoir lui faire confiance. Et bien que l’on ne sache pas pourquoi Nate a révélé l’attaque de panique de Ted à Trent, il est clair que Nate n’aime pas que Ted obtienne tout le mérite du succès de l’AFC Richmond bien qu’il ne soit pas vraiment un stratège. Cela est révélé au début de l’épisode lorsque Nate a proposé à Ted un plan de match pour son prochain match. Ted a accepté bien qu’il ne sache pas ce que c’est, ce qui a frustré Nate. Il a ensuite demandé à l’entraîneur Beard (Brendan Hunt) et à Roy Kent (Brett Goldstein) s’ils avaient déjà voulu être en charge, et les deux hommes semblent n’avoir aucun intérêt.

La chose intéressante à propos de Nate qui demande cela est dans l’épisode 10, Rupert Mannion (Anthony Head), l’ancien propriétaire de l’AFC Richmond et ex-mari de Rebecca Welton (Hannah Waddingham), chuchotant quelque chose à l’oreille de Nate. Nate a beaucoup grandi depuis le début de la série quand il était kit manager. Ted l’a promu entraîneur adjoint en raison de sa connaissance du sport, mais il semble qu’il en veut beaucoup plus.

Au cours de l’été, PopCulture.com a rencontré Mohammed qui a révélé ce que les fans peuvent attendre de Nate dans la saison 2. “Ce qui est vraiment intéressant, c’est que Nate a absolument un autre voyage à faire”, a déclaré Mohammed. “Ce qui est, je pense, fascinant à propos de cette saison du point de vue de Nate, c’est qu’il a maintenant un peu de confiance. Il a même un peu de responsabilité maintenant parce qu’il a été promu et en fait, il y a un nouvel homme de kit qui est sous lui, le travail qu’il faisait.

“Et c’est juste intéressant de voir quel genre de choix de vie il fait maintenant parce qu’il a un peu trouvé sa voix. Mais je dis que c’est le même Nate. Il a toujours les mêmes insécurités et les mêmes démons qui l’avaient hanté dans la première saison. “