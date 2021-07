Nath Campos réapparaît sur YouTube après l’arrestation de Rix

«Ces mois ont été plus intenses que je ne le pensais parce que je savais à quoi j’étais confronté dans la pratique… mais émotionnellement et personnellement, c’était beaucoup plus lourd que je ne l’imaginais.

Et c’est que toutes les personnes que je connais, de près ou de loin, sont venues me parler du sujet, d’un sujet que j’ai longtemps considéré comme très personnel voire secret. Cela m’a fait me sentir aimée, accompagnée, soutenue et comprise, mais aussi pendant un instant comme si tout dans ma vie allait tourner autour de ça pour toujours”, a-t-elle déclaré.

Nath a partagé qu’elle avait eu des moments tellement bouleversants qu’elle voulait se réveiller comme quelqu’un d’autre et enfin laisser le mauvais moment derrière elle.

«Je voulais de toutes mes forces me réveiller en étant quelqu’un d’autre. Je savais que j’allais devoir vivre ça quand j’ai pris la décision que j’ai prise, mais la vérité est que je ne suis pas sûr qu’on puisse être préparé à 100% pour quelque chose comme ça. »

Et je pense que je n’avais jamais imaginé l’impact que cela allait avoir en particulier sur ma vie personnelle, car en dehors de l’amour et du soutien, il y avait tellement de gens sur les réseaux sociaux qui parlaient du sujet, tellement de gens qui ont commencé à suivre à cause de potins ou morbide, tant de messages qu’ils cherchaient me blessaient ou inventaient des choses sur moi”, a-t-il déclaré.