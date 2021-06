Nathalia Sánchez d’EXATLON révèle sa manie de pisser

Telemundo Nathalia Sánchez fait partie de l’équipe Famosos dans la cinquième saison d’Exatlon USA.

EXATLON est un test de force et de prouesses physiques, comme le montrent les athlètes Rouges et Bleus chaque jour alors qu’ils s’affrontent pour progresser jusqu’aux derniers moments du programme, qui peuvent être vus à l’horizon.

Et comme toute émission de téléréalité, en plus de montrer le talent des participants sur les pistes et dans les circuits exigeants auxquels ils sont confrontés chaque jour, le public qui suit la compétition apprend à les connaître de plus près, non seulement par la façon dont ils se comportent. mais aussi par leurs aveux.

Les participants partagent généralement avec le public des détails de leur vie et cette fois, dans une très belle vidéo, plusieurs des guerriers EXATLON n’avaient pas de “mais” à parler devant ces manies qui les caractérisent et que très peu connaissent d’eux. .

Et malgré le fait que chaque concurrent ait ouvertement fait référence à ses passe-temps, la Colombienne Nathalia Sánchez a été l’une de celles qui ont attiré le plus d’attention avec sa révélation, non seulement à cause de sa sincérité mais parce qu’elle a mentionné un détail qui pour beaucoup pourrait être assez privé mais qu’elle voulait exprimer.

Avec sa grâce et sa sympathie, l’athlète olympique a assuré que, peut-être à bout de nerfs, ou sans véritable explication qui la satisfasse, à chaque fois qu’elle fait face à un défi important dans la compétition, ses sphincters jouent son passé et ses fausses alarmes.

Nathalia a assuré que dans les instants précédant ses affrontements physiques, elle avait une très forte envie d’aller aux toilettes, même si elle avait fini d’y aller ou qu’il n’y avait rien à évacuer.

«Je dois faire pipi avant chaque course, chaque course. Je n’ai même pas envie, mais je sais que j’y vais, et j’ai envie de faire pipi”, a déclaré la jeune femme, provoquant beaucoup de grâce.

Dans cette vidéo Telemundo, vous pouvez entendre la confession de Nathalia au deuxième 0:59

Nathalia, qui compte plus de 16 000 followers sur Instagram, a montré sa force et sa puissance tout au long de la compétition, et a réussi à gagner l’affection du public.

Nathalia a 28 ans et est une gymnaste professionnelle consacrée, qui a donné de nombreux triomphes aux Colombiens pratiquant sa discipline.

L’une des plus grandes réalisations de cette athlète, qui est également une experte en nutrition, s’est produite en 2008, lorsqu’elle a été la première gymnaste de son pays à se qualifier pour les Jeux olympiques d’été. De même, parmi ses réalisations, elle se démarque en ayant été finaliste aux Jeux panaméricains.

