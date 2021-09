Nathalia Sánchez révèle ce qui lui manque à propos d’EXATLON USA

Nathalia Sanchez / Exatlon États-Unis / Instagram Nathalia Sanchez, Exatlon États-Unis

La cinquième saison de la réalité sportive du réseau Telemundo Exatlon États-Unis est passée, une livraison dans laquelle les innovations étaient les protagonistes, car elle était pleine de nouveaux circuits, elle était plus longue que les précédentes, elle est entrée dans l’histoire en raison du nombre de récompenses décernées, et aussi pour avoir été le premier avec deux gagnants. Un homme et une femme ont été couronnés vainqueurs, dans ce cas ils étaient deux favoris ; Norma Palafox et Jeyvier Cintrón.

Nathalia Sánchez et « El Vaquero » Kelvin Noé Renteria sont arrivés à la grande finale d’Exatlon États-Unis, avec Norma et Jeyvier, qui ont tout donné lors de la dernière nuit pour gagner, mais seulement deux ont pu gagner. Cependant, Renteria et Sánchez étaient là jusqu’au dernier circuit, et cela, d’une certaine manière, est aussi un accomplissement, et un accomplissement très important.

Nathalia Sánchez : Une demi-finale émouvante

Nathalia Sánchez est l’exemple clair de la croissance progressive d’Exatlon aux États-Unis. Bien qu’au début de la cinquième saison, elle n’ait pas été considérée comme l’une des favorites, elle a progressivement consolidé sa stratégie et progressé de manière constante jusqu’à ce qu’elle atteigne la demi-finale avec Ana María Parra, un moment qui a ému tout le monde.

Au cours du circuit qui leur donnerait le passage direct à la dernière nuit, Ana María Parra, l’une des femmes les plus fortes de la compétition, a subi une grave blessure qui l’a forcée à quitter la compétition à quelques heures de la fin, ce qui l’a cédée à Nathalia. l’occasion, par défaut, de concourir pour le trophée et le prix en espèces contre Norma Palafox, qui s’est finalement imposée comme la gagnante.

Mais ce ne sont pas seulement ses innombrables compétences sportives qui ont permis à Nathalia Sánchez de se démarquer parmi le groupe d’athlètes, la Colombienne a brillé par sa bonne attitude et son sourire éternel, toujours avec un mot d’encouragement pour ses coéquipières des deux équipes. Sans surprise, quand Ana a été blessée, on a pu voir Nathalia essuyer une larme, voyant son amie et partenaire souffrir, surtout à un moment aussi important.

Il a révélé ce qui lui manque le plus chez EXATLON USA

C’est à travers son profil Instagram, où Nathalia partage des photos de son quotidien avec sa famille, son petit ami et son adorable animal de compagnie, où elle partage une photo de toute la Team Famosos dans un bateau, en direction du « Circuito del Mar » et un message qui révèle ce que Nathy, comme elle est surnommée, le plus étrange à propos de son expérience dans la soi-disant « concours le plus féroce sur la planète ».

« Il manquait cette petite balade au circuit de la mer et de la terre @exatlonestadosunidos 😍 après plusieurs jours sans sortir de la bulle, c’était le moment le plus heureux ⭐️🤪 » dit la légende qui accompagnait la photo où plusieurs membres importants de l’Equipe sont vus célèbres dans le la saison passée : Viviana Michel, Dave Sappelt, Dania Aguillón, Jacobo García, Nathalia et bien sûr, les champions Norma Palafox et Jeyvier Cintrón.

Il ne fait aucun doute que des moments indélébiles et des amitiés qui durent toute une vie naissent de chaque saison d’Exatlon United States.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlón États-Unis

Chargement de plus d’histoires